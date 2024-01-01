Townsville Bulletin

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لقد كانت نشرة تاونسفيل جزءًا من حياة سكان شمال كوينزلاند منذ عام 1881. ومن خلال تغطية الأحداث المحلية والوطنية والدولية، نهدف إلى إعلام النقاش العام والترفيه عنه وقيادته، دائمًا من خلال ميثاق غير معلن لرعاية اهتماماتك. منفذ وسائل الإعلام townsvillebulletin.com.au

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