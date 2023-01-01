بدائل - Tourial

Brandlive

brandlive.com

أضف سحر التلفزيون إلى ندواتك عبر الإنترنت، وأحداثك، واجتماعاتك مع Brandlive، منصتك لإنشاء تجارب فيديو عالية الجودة. سواء أكان ذلك ندوات شهرية عبر الإنترنت، أو إطلاق منتجات، أو اجتماعات مستثمرين، أو أكبر حدث في العام، فإننا نساعد الشركات على تنفيذ المشاريع من أي حجم وتعقيد بدءًا من المملة إلى الجديرة...