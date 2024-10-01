بدائل - TouchBistro

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam هو أول تطبيق لإدارة القوى العاملة على الأجهزة المحمولة ويتميز بمجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات التي لديها فرق عمل بدون مكاتب على تحسين الاتصال والاحتفاظ بالموظفين وزيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عملياتهم التجارية على الطيار الآلي والتركيز على نمو ال...

Square

Square

squareup.com

Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...

SevenRooms

SevenRooms

sevenrooms.com

تساعد SevenRooms مشغلي الضيافة على زيادة أرباحهم من خلال حجوزات بدون عمولة وقائمة انتظار افتراضية وإدارة الطاولات وملفات تعريف الضيوف والتسويق عبر البريد الإلكتروني والمزيد. تدير الشركة الحجوزات المباشرة من خلال نظام الكل في واحد الذي يتيح للمطاعم امتلاك رحلة الضيف بأكملها، وإنشاء تجارب استثنائية تز...

OpenTable

OpenTable

opentable.com

يساعد OpenTable المطاعم على القيام بما تجيده بشكل أفضل. سواء كان أصحاب المطاعم يرغبون في ملء المزيد من المقاعد، أو إدارة نوبات عمل أكثر سلاسة، أو بناء علاقات مع الضيوف، أو كسب المزيد من الإيرادات، فإن OpenTable لديه حلول سهلة الاستخدام. يتصل العملاء بشبكة عالمية تضم 1.6 مليار مطعم جالس سنويًا، وأكثر...

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Toast هو نظام نقاط بيع وإدارة مطاعم يساعد المطاعم على تحسين العمليات وزيادة المبيعات وإنشاء تجربة أفضل للضيوف.

7shifts

7shifts

7shifts.com

7shifts عبارة عن منصة شاملة لإدارة فريق المطاعم تساعد المشغلين على: 1) اتخاذ قرارات أكثر ربحية. ستحصل على الرؤى التي تحتاجها لاتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بالفريق والتشغيل كل يوم. حقق أهداف العمالة الخاصة بك من خلال تنفيذ الجدول الزمني، والتتبع الأمثل للعمالة، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي. 2) تحس...

Clover

Clover

clover.com

يستبدل Clover ماكينة تسجيل النقد ومحطة الدفع وطابعة الإيصالات وماسح الباركود بمجموعة متكاملة من المنتجات. اقبل بطاقات الائتمان وEMV وApple Pay.

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Lightspeed Restaurant POS هي منصة مطاعم شاملة تساعد شركات الضيافة على تبسيط وتوسيع نطاق وتوفير تجارب استثنائية للعملاء. يمكن لأصحاب المطاعم فهم أعمالهم من خلال تقارير مفصلة في دقائق، وتحديد عناصر القائمة الأكثر مبيعًا واستخدام الطلب والتوصيل عبر الإنترنت للوصول إلى العملاء أينما كانوا. يتيح النظام ا...

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

نقطة البيع الأولية هي مسجل النقد المحمول الخاص بك أو نظام نقطة بيع معقد، مصمم خصيصًا لتلبية متطلباتك المحددة. مقابل سعر واحد عادل، يمكنك الوصول إلى عدد لا يحصى من الميزات المصممة لتبسيط وتسريع عمليات عملك، وعدد غير محدود من المستخدمين والأجهزة المتصلة. باستخدام Elementary POS، يمكنك الوصول إلى وحدة ...

Tock

Tock

exploretock.com

تعمل منصة الحجز الشاملة الخاصة بـ Tock على تمكين مقدمي خدمات الضيافة بالأدوات اللازمة لبناء أعمال تجارية ناجحة وتقديم تجارب استثنائية. بفضل الإمكانات القوية لإدارة الجداول والدعم الأفضل في فئته، يضع Tock الشركات تحت السيطرة الكاملة. تستخدم المطاعم والحانات ومصانع النبيذ والفنادق وغيرها Tock للتواصل ...

ResDiary

ResDiary

resdiary.com

تعد esDiary واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال حجوزات المطاعم عبر الإنترنت، حيث تستوعب أكثر من 13.9 مليون عميل شهريًا عبر أكثر من 9000 مطعم في 59 دولة. ResDiary هو تطبيق ويب يُباع كبرنامج كخدمة ويمكن الوصول إليه عبر الإنترنت. يقع مقرنا الرئيسي في المملكة المتحدة، ولدينا أعضاء فريق ومرخصون في ا...

Epos Now

Epos Now

eposnow.com

يعمل Epos Now مع جميع أجهزة نقاط البيع تقريبًا. يعد برنامج Epos Now مثاليًا لكل من شركات البيع بالتجزئة والضيافة، وهو قابل للتطوير من جهاز واحد إلى العديد من الأجهزة.

Restora POS

Restora POS

restorapos.com

Restora POS هو حل الأتمتة من الجيل التالي لأصحاب المشاريع التجارية في المطاعم. حل برمجي رائع لفواتير POS للمطاعم، والذي يمكنه التعامل مع كل عملية في مطعمك فقط. لقد توصلت Restora POS إلى حل رقمي إداري متقدم، وتكنولوجيا خالية من المتاعب، ونظام سريع الاستجابة عبر الإنترنت/غير متصل بالإنترنت وفريق دعم م...

SpotOn

SpotOn

spoton.com

SpotOn هي واحدة من أسرع شركات البرمجيات والدفع نموًا، حيث توفر التكنولوجيا والدعم الذي يساعد الشركات المحلية - والأشخاص الذين يديرونها - على تحقيق النجاح وفقًا لشروطهم الخاصة. تشتهر SpotOn بتقنيتها المرنة المستندة إلى السحابة والدعم الشخصي، وتوفر منصة شاملة لقبول المدفوعات وزيادة الإيرادات وتبسيط ال...

Zenput

Zenput

zenput.com

أصبح Zenput الآن جزءًا من Crunchtime - برنامج إدارة العمليات الرائد للعلامات التجارية للمطاعم متعددة الوحدات ومشغلي خدمات الطعام. Zenput عبارة عن منصة لتنفيذ العمليات تستخدمها علامات تجارية مثل Chipotle وDomino's وSweetgreen لأتمتة كيفية تنفيذ وتنفيذ إجراءات التشغيل وبروتوكولات الصحة العامة وسلامة ا...

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

IVEPOS هو برنامج نقاط البيع (نقطة البيع) المجاني المصمم لمطعمك ومتاجر البيع بالتجزئة والمقهى والبار والمخبز والمقهى والبقالة والصالون والمنتجع الصحي وغسيل السيارات وشاحنات الطعام ومطعم البيتزا بواسطة Intuition Systems. استخدم نظام نقاط البيع IVEPOS بدلاً من ماكينة تسجيل النقد، وتتبع المبيعات والمخزو...

Foodics

Foodics

foodics.com

فودكس هو حل متكامل لإدارة المطاعم ونقاط البيع يساعد أصحاب الأعمال من جميع الأحجام والأنواع على إدارة عملياتهم بسلاسة ودقة. نحن باب أصحاب المطاعم للوصول إلى النظام البيئي الذي يسمح لهم بالاستفادة من العديد من عمليات تكامل خدمات الطرف الثالث، مثل مجمعي التوصيل، والمحاسبة، والتمويل، والولاء، وذكاء الأع...

BentoBox

BentoBox

getbento.com

تعرف على التكنولوجيا التي تجعل سحر المطاعم يحدث. بدءًا من تصميم مواقع الويب وحتى حلول الطلب والدفع عبر الإنترنت، تساعد BentoBox المطاعم حول العالم على خلق تجارب أفضل لعملائها وموظفيها.

Rezku POS

Rezku POS

rezku.com

Rezku هو أقوى نظام نقاط بيع للمطاعم اليوم وأكثر من ذلك. يأتي Rezku مزودًا بكل ما تحتاجه مفاهيم خدمات الأغذية والمشروبات لتطوير أعمالها بما في ذلك الطلب عبر الإنترنت ذي العلامة البيضاء، والتقارير المتقدمة، وإدارة المخزون، وعمليات التكامل عبر الإنترنت مع الجهات الخارجية وإدارة الطلبات المركزية. Rezku ...

POSApt

POSApt

posapt.au

POSApt هو حل برمجي لنقاط البيع (POS) لصناعات الضيافة والتجزئة. متوفر في جميع أنحاء أستراليا، POSApt هو أحد أفضل مزودي أنظمة نقاط البيع في أستراليا.

orderbird

orderbird

orderbird.com

دع ضيافتك ترتفع! مع نظام نقاط البيع الخاص بنا، ستكون أكثر نجاحًا، وستوفر الوقت والمال وتقلل من التوتر. استمتع بتجربة Orderbird في ألمانيا والنمسا وسويسرا وبريطانيا العظمى وأيرلندا وفرنسا.

Owner.com

Owner.com

owner.com

Owner.com هو النظام الأساسي الشامل الذي تستخدمه المطاعم المستقلة لتعزيز تواجدها الرقمي. فهو يمنح التكنولوجيا والتسويق القوى العظمى للعلامات التجارية الكبرى مثل Domino's وChick Fil-A وSweetGreen للمطاعم المستقلة. يمكن للنظام الأساسي تشغيل كل شيء بدءًا من مواقع الويب وحتى الطلب عبر الإنترنت والتسويق ع...

Lavu

Lavu

lavu.com

Lavu هو أحد حلول نقاط البيع المصممة للاستخدام من قبل مطاعم الخدمة الكاملة، والخدمة السريعة، والامتياز، من الحانات والنوادي الليلية والصالات إلى شاحنات الطعام والمقاهي. يتجاوز نظام إدارة مطاعم Lavu مجرد تقديم الطلبات وقبول المدفوعات. من خلال وظائف إدارة الموظفين بما في ذلك الجدولة، وتداول الورديات، و...

Grubtech

Grubtech

grubtech.com

تعمل Grubtech على تمكين المطاعم وشركات الأغذية والمشروبات من خلال حلول متكاملة، وتبسيط ومركزية كل شيء بدءًا من التعامل مع الطلبات وإعداد الطعام وحتى التسليم. يقوم منتجهم الرئيسي، gOnline، بدمج الأنظمة المجزأة وتطبيقات الطرف الثالث بسلاسة في نظام بيئي موحد لإدارة المطاعم. من خلال التعاون مع قادة التس...

Apicbase

Apicbase

apicbase.com

احصل على رؤية كاملة للجزء الخلفي من منزلك سد الفجوة بين تكاليف الطعام النظرية والفعلية في مطاعمك والمطابخ المظلمة والمطابخ المركزية باستخدام برامج إدارة المطاعم الرائدة في الصناعة.

SALIDO

SALIDO

salido.com

SALIDO هو نظام تشغيل المطاعم، وهو عبارة عن منصة واحدة توحد عمليات مطعمك تحت تسجيل دخول واحد. سواء كنت مشغلًا واحدًا أو مشغلًا متعدد الوحدات، فإننا نتبع منهجًا على مستوى المؤسسة لتبسيط جميع عملياتك. تم إنشاء ساليدو مع الأخذ في الاعتبار مصلحة مشغلي المطاعم. نريد منك التركيز على ما يهمك أكثر، أي عملائك...

Faturah POS

Faturah POS

faturah.com

نقاط البيع السحابية عزز عمليات مطعمك مع حلول فاتورة! متجرك الشامل لأعمال المطاعم الخالية من التوتر وذات الكفاءة العالية.

Parrot

Parrot

pos.parrotsoftware.io

السيطرة الكاملة على مطعمك توفر محطتنا دقة بنسبة 100% في جميع المعاملات. مع Parrot، يمكنك التخلص من الاختلافات في التخفيضات النقدية على البطاقات، واستعادة راحة البال بشأن أموالك.

BeyondMenu

BeyondMenu

beyondmenu.com

التعامل بسلاسة مع أي نوع من الطلبات، حتى خلال ساعات الذروة. تعرف على أهم ضيوفك وخطط للحملات التسويقية بحكمة. يوفر BeyondMenu POS بيانات ثاقبة حول عملك. لقد حان دورك لاتخاذ إجراءات تعتمد على البيانات.

Yelli

Yelli

yelliapp.com

Yelli هو تطبيق جديد مصمم حصريًا للمطاعم وموظفيها. Yelli، التي أنشأتها نادلة، تمنح فريقك منصة تواصل وتدريب مبسطة لتبسيط عمليات الخدمة اليومية. عدد غير محدود من المستخدمين، بدون عقود، وفقط 99 دولارًا شهريًا. ابدأ في تبسيط مطعمك اليوم على YelliApp.com.

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