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قراءة آخر الأخبار العاجلة والتحديثات والعناوين. تقدم Toronto Sun معلومات عن أحدث الأحداث الوطنية والدولية والمزيد. تورونتو صن هي صحيفة شعبية تصدر باللغة الإنجليزية وتُنشر يوميًا في تورونتو، أونتاريو، كندا. الصحيفة هي واحدة من العديد من الصحف الشعبية التي تنشرها شبكة Postmedia Network. تقع مكاتب الصحيفة في Postmedia Place في وسط مدينة تورونتو.

الموقع الإلكتروني: torontosun.com

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