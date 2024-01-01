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تورونتو لايف هي مجلة شهرية عن الترفيه والسياسة والحياة في تورونتو، أونتاريو، كندا. تنشر Toronto Life أيضًا عددًا من الأدلة السنوية ذات الاهتمامات الخاصة حول المدينة، بما في ذلك العقارات وStylebook والأكل والشرب وCity Home والأحياء.

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