يعد Topicbox طريقة أكثر إنتاجية للقيام بالبريد الإلكتروني الجماعي، حيث يوفر منصة مشاركة مركزية للفرق لمشاركة المعلومات وإدارة المشاريع.

الموقع الإلكتروني: topicbox.com

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