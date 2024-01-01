بدائل - Topia

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر اتصالاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...

Jobbatical

Jobbatical

jobbatical.com

Jobbatical هو برنامج كامل لإدارة الهجرة والانتقال قابل للتخصيص ويسمح لمتخصصي التنقل العالميين وخبراء الهجرة وفرق الموارد البشرية بإدارة حالات التعيينات الدولية بسلاسة من خلال أتمتة المهام وتوفير أفضل تجربة للمستخدم لجميع الأطراف المشاركة في العملية.

WayLit

WayLit

waylit.com

تعمل WayLit على تبسيط عمليات الهجرة لأصحاب العمل مع تعزيز تجربة الموظفين الأجانب.

Localyze

Localyze

localyze.com

خدمات التنقل العالمية، كل ذلك في منصة واحدة. مهما كان النطاق، وأينما كانت موهبتك، فإننا نفتح خطوتك التالية. من الحدود والبيروقراطية إلى الانفتاح والبساطة. مع Localyze، نقوم بإعادة تصور كيفية انتقال الأشخاص للعمل من خلال الجمع بين التكنولوجيا السلسة والشفافية والخدمة التي لا مثيل لها. نحن نؤمن بتحري...

Envoy Global

Envoy Global

envoyglobal.com

إن النهج البسيط الذي تتبعه Envoy Global لرعاية وإدارة تأشيرات العمل في الولايات المتحدة وخارجها يؤدي إلى تجربة التقديم الأسهل لك وللموظفين.

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