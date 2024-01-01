بدائل - Topia
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر اتصالاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical هو برنامج كامل لإدارة الهجرة والانتقال قابل للتخصيص ويسمح لمتخصصي التنقل العالميين وخبراء الهجرة وفرق الموارد البشرية بإدارة حالات التعيينات الدولية بسلاسة من خلال أتمتة المهام وتوفير أفضل تجربة للمستخدم لجميع الأطراف المشاركة في العملية.
WayLit
waylit.com
تعمل WayLit على تبسيط عمليات الهجرة لأصحاب العمل مع تعزيز تجربة الموظفين الأجانب.
Localyze
localyze.com
خدمات التنقل العالمية، كل ذلك في منصة واحدة. مهما كان النطاق، وأينما كانت موهبتك، فإننا نفتح خطوتك التالية. من الحدود والبيروقراطية إلى الانفتاح والبساطة. مع Localyze، نقوم بإعادة تصور كيفية انتقال الأشخاص للعمل من خلال الجمع بين التكنولوجيا السلسة والشفافية والخدمة التي لا مثيل لها. نحن نؤمن بتحري...
Envoy Global
envoyglobal.com
إن النهج البسيط الذي تتبعه Envoy Global لرعاية وإدارة تأشيرات العمل في الولايات المتحدة وخارجها يؤدي إلى تجربة التقديم الأسهل لك وللموظفين.