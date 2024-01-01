يعد برنامج Topaz Labs AI Image Quality Software أداة لتحسين الصور والفيديو مدعومة بالتعلم العميق الذي يوفر للمستخدمين أفضل جودة ممكنة للصورة. فهو يستخدم أحدث تقنيات تحسين الصورة للحصول على نتائج محسنة في تقليل الضوضاء وزيادة الوضوح والارتقاء والمزيد. وقد تم استخدامه من قبل الفرق في أكثر من 32000 مراجعة من فئة 5 نجوم، وأكثر من مليون عميل، وأكثر من مليار صورة تمت معالجتها. يستخدم Topaz PHOTO AI نهج الذكاء الاصطناعي الأول لتحقيق أقصى قدر من جودة الصورة للمستخدمين. تم تطوير بنية الذكاء الاصطناعي وتدريبها باستخدام ملايين نقاط البيانات لتعليم النظام "كيفية التعلم". يسمح ذلك بتحسين الصورة بشكل طبيعي دون فقدان التفاصيل أو إدخال عناصر فنية. يتوفر أيضًا تسريع سطح المكتب الأصلي لزيادة سرعة إعداد جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم إلى أقصى حد. يعمل Topaz Video AI على تعزيز جودة الفيديو من خلال إمكانيات الارتقاء وتقليل الضوضاء وزيادة الوضوح وإزالة التداخل. أخيرًا، يعمل Topaz Gigapixel AI على تكبير الصور بما يصل إلى 6x مع زيادة الدقة الفعلية والتفاصيل الحقيقية. بالإضافة إلى المنتجات، تقدم Topaz Labs أيضًا فريقًا من الباحثين المخصصين للتجربة المستمرة لأساليب جديدة ومحسنة مستوحاة من أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي. لقد قاموا أيضًا بتطوير محرك AI خاص لتقييم جودة الصورة وتقديم تحسينات سريعة. بشكل عام، يوفر برنامج Topaz Labs AI Image Quality Software للمستخدمين جودة صور وفيديو مذهلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. إنه مثالي للمصورين ومصوري الفيديو الذين يبحثون عن أفضل النتائج الممكنة من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم.

الموقع الإلكتروني: topazlabs.com

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