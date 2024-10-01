بدائل - Top Hat
Canvas Student
instructure.com
تم تصميم Canvas لجعل التدريس والتعلم أسهل للجميع، بدءًا من المتعلمين الصغار وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وحتى قادة الأعمال.
GitHub
github.com
GitHub, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات توفر الاستضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام Git. وهو يوفر وظيفة التحكم في الإصدار الموزع وإدارة التعليمات البرمجية المصدر (SCM) لـ Git، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. فهو يوفر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات ال...
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد Udemy Business الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في مكان العمل سريع التغير اليوم من خلال تقديم محتوى تعليمي جديد حسب الطلب من خلال سوق محتوى قوي. مهمتنا هي مساعدة الموظفين على القيام بكل ما سيأتي بعد ذلك، سواء كان ذلك المشروع التالي الذي يجب التعامل معه، أو المهارات التي يجب تعلمها، أو ا...
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
الموقع والتطبيق الأكثر شمولاً للتحضير للامتحانات في الهند للبنك، وSSC، والسكك الحديدية، وNRA CET، وCTET، وGATE، والدفاع، وUPSC، وLAW، وMBA، وNET، وBBA، وامتحانات ساركاري في الولايات الأخرى. احصل على الشؤون الحالية اليومية / الأسبوعية / الشهرية وملفات PDF الخاصة بأوراق الأسئلة والاختبارات وسلسلة الاخ...
Desmos Calculator
desmos.com
يقدم Desmos أفضل الآلات الحاسبة وأنشطة الرياضيات الرقمية والمناهج الدراسية لمساعدة كل طالب على حب الرياضيات وتعلم الرياضيات.
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
ManageBac
managebac.com
تم تصميم ManageBac للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين والمسؤولين والمنسقين أثناء التنقل! مع دعم المناهج المتعددة لاستمرارية البكالوريا الدولية الكاملة (PYP، MYP، CP، DP)، IGCSEs وعالميًا باستخدام نموذج Build-your-Own (BYO).
BYJU'S
byjus.com
مرحبًا بك في BYJU'S - تطبيق التعلم، أكبر برنامج تعليمي عبر الإنترنت في الهند! مزيج مثالي من دروس الفيديو الجذابة والتعلم الشخصي، تم تصميم التطبيق لمساعدة الطلاب على ممارسة المفاهيم وتعلمها وفهمها بطريقة متعمقة وسهلة الفهم.
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
آلة حاسبة علمية جميلة ومجانية على الإنترنت مع ميزات متقدمة لتقييم النسب المئوية والكسور والدوال الأسية واللوغاريتمات وعلم المثلثات والإحصائيات والمزيد.
PowerSchool
powerschool.com
تخلص من صوامع التكنولوجيا التقليدية وامنح معلميك القدرة على إدارة العمليات التعليمية بأكملها بكفاءة من خلال PowerSchool Unified Classroom™ الحائز على جوائز. ركز على كل طالب باستخدام تقنية سهلة الاستخدام تربط بين الفصل الدراسي والمنزل. عزز نجاح الطلاب باستخدام عرض 360 درجة لأدائهم في حل برمجي موحد يج...
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين وا...
ClassDojo
classdojo.com
بناء مجتمعات الفصول الدراسية الرائعة مع أولياء الأمور والطلاب
Padlet
padlet.com
Padlet عبارة عن لوحة رقمية لإنشاء مشاريع جميلة يسهل مشاركتها والتعاون عليها. إنها تعمل مثل قطعة من الورق. نعطيك صفحة فارغة - لوحة - ويمكنك وضع ما تريد عليها. اسحب مقطع فيديو، أو سجل مقابلة، أو التقط صورة ذاتية، أو اكتب منشوراتك النصية الخاصة أو قم بتحميل بعض المستندات، وها هو الأمر! ولدت مجداف. اجعل...
Clever
clever.com
وُلدت شركة كليفر نتيجة الإحباط الذي شعر به المؤسس المشارك دان كارول كمدير تقني لمدرسة في دنفر. وقد تعرقلت خططه لاستخدام التكنولوجيا لتوفير وقت المعلمين وتخصيص التعلم بسبب عدد لا يحصى من ملفات CSV وكلمات المرور المنسية. يتذكر دان قائلاً: "أردت أن أكون مبتكرًا، لكنني تعثرت في كوني واجهة برمجة تطبيقات ...
Remind
remind.com
Remind عبارة عن منصة تواصل تصل إلى الطلاب والعائلات أينما كانوا. نحن نؤمن بأن العلاقات تقود النجاح في التعليم، ونحن نعمل على بناء منصة تدعم التعلم أينما حدث. واليوم، تعد منصة Remind موطنًا لواحدة من أكبر الخدمات المجانية في مجال التعليم، وأعمال الاتصالات المدرسية التي تدعم ملايين الطلاب، وحل التدريس...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هي منصة الاتصالات المرئية الرائدة التي تمكن أي شخص من إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية ذات مظهر احترافي وجذاب في دقائق، دون أي مهارات تصميمية أو تقنية. يستخدم أكثر من 30 مليون شخص، بما في ذلك 96% من شركات Fortune 500، Powtoon لإشراك جمهورهم - سواء كان ذلك للتدريب المؤسسي أو التعلم والتطوير وا...
Visme
visme.co
Visme هي منصة شاملة تعمل على تمكين المتخصصين غير المتخصصين في التصميم من الشركات الرائدة من تغيير الطريقة التي يقومون بها بإنشاء ومشاركة ونشر العروض التقديمية والمستندات والتقارير المرئية وتصورات البيانات وغيرها من التنسيقات المرئية الجذابة في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM وGoldenState Warriors ...
Socrative Student
socrative.com
يشارك الطلاب فهمهم من خلال الإجابة على أسئلة التقييم التكويني في مجموعة متنوعة من التنسيقات: الاختبارات القصيرة واستطلاعات الرأي السريعة وتذاكر الخروج وسباقات الفضاء. بمجرد قيام الطلاب بتشغيل تطبيق Socrative Student، سيُطلب منهم الانضمام إلى غرفة المعلم عبر الرمز الفريد للمعلم. لا حاجة لحسابات الطلا...
Showbie
showbie.com
Showbie هي منصة التعلم الرقمي المفضلة للمعلمين والتي تعمل على تمكين المعلمين من تقديم تعليقات وتقييمات مخصصة بسرعة وسهولة للطلاب بمختلف قدراتهم التعليمية على أي جهاز. في منصة واحدة سهلة الاستخدام، يتيح لك Showbie إنشاء فصل دراسي تعاوني وتفاعلي بحيث يمكن أن يحدث التعلم في أي بيئة - في الفصل الدراسي، ...
Kognity
kognity.com
كن أفضل معلم يمكنك أن تكونه مع Kognity. Kognity هي عبارة عن منصة رقمية حائزة على جوائز تجمع بين قوة التكنولوجيا وطرق التدريس لإنشاء تجربة تعليمية وتعليمية عالية المستوى.
Toddle
toddleapp.com
شريكك التعليمي الآن مع الذكاء الاصطناعي. في Toddle، نقوم بإحداث ثورة في طريقة عمل المعلمين. مع Toddle AI، نحقق قفزة هائلة للأمام في التزامنا بتزويد جميع المعلمين بالأدوات التي يحتاجونها لتقديم تعليم تقدمي وجاهز للمستقبل.
BlinkLearning
blinklearning.com
في BlinkLearning، نقوم بتكييف وتوزيع المحتوى التعليمي الرقمي من أكثر من 100 ناشر وطني ودولي. من خلال منصتنا التعليمية، نقدم للمدارس أدوات إدارة الفصول الدراسية وإمكانية الوصول عبر الإنترنت/دون الاتصال بالإنترنت إلى أكثر من 25000 كتاب رقمي.
SplashLearn
splashlearn.com
SplashLearn هو برنامج تعليمي حائز على جوائز ويحبه أكثر من 40 مليون طفل لإشراكهم في ممارسة الرياضيات وتعلم اللغة الإنجليزية. تتماشى مع Core Common ومعايير الدولة المختلفة.
ClassLink
classlink.com
ClassLink هي شركة رائدة في مجال توفير منتجات التعليم السحابية التي تربط المعلمين والطلاب بفصولهم الدراسية ومناهجهم الدراسية وبعضهم البعض بطرق أكثر ثراءً وقوة. باعتبارنا مؤيدين رائدين لمعايير البيانات المفتوحة، فإننا نوفر إمكانية الوصول الفوري إلى التطبيقات والملفات من خلال تسجيل الدخول الموحد، وتبسي...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
قم بتحويل أي موضوع إلى دورة تدريبية مذهلة عبر الإنترنت باستخدام LearningStudioAI. أداة التأليف المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدينا تجعل إنشاء الدورة التدريبية أمرًا سهلاً، حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إنشاء محتوى جذاب. استمتع بالتوسع السلس عبر جميع الأجهزة، مع ميزات ذات طابع سحري تُ...
Pearson Online Classroom
pearson.com
تعرف على من نحن وماذا نقدم. مهمتنا بسيطة، وهي مساعدة الناس على تحقيق التقدم في حياتهم من خلال التعلم.
Nearpod
nearpod.com
تقدم Nearpod منصة تعليمية تفاعلية تدمج التقييم التكويني في الوقت الفعلي والوسائط الديناميكية لتجارب التعلم الحية وذاتية السرعة داخل الفصل الدراسي وخارجه. يعمل جهاز Nearpod مع أي تقنية للفصل الدراسي، بدءًا من الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وحتى أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة Chromebook. تساعد المنص...
360Learning
360learning.com
360Learning هو نظام إدارة التعلم (LMS) للتعلم التعاوني. نحن نمكن الشركات من تحسين مهاراتها من الداخل من خلال تحويل خبرائها إلى أبطال لتنمية الموظفين والعملاء والشركاء.
Labster
labster.com
إلهام الطلاب من خلال تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) الغامر. أثبتت مختبرات Labster الافتراضية أنها تعمل على إشراك الطلاب، وتقليل معدلات التسرب، وتحقيق نتائج تعليمية عادلة.
Socrative Teacher
socrative.com
إشراك وتقييم وتخصيص صفك مع Socrative! يمكن للمعلمين بدء التقييمات التكوينية من خلال الاختبارات، واستطلاعات الرأي السريعة للأسئلة، وتذاكر الخروج وسباقات الفضاء، كل ذلك من خلال تطبيق Socrative Teacher. سوف يقوم Socrative على الفور بتصنيف النتائج وتجميعها وتوفير صور مرئية لها لمساعدتك في تحديد الفرص لم...