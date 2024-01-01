بدائل - Toolio
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Klarna
klarna.com
قم بتقسيم أي عملية شراء إلى 4 دفعات بدون فوائد. عبر الإنترنت أو في المتجر، الأمر سهل مع تطبيق Klarna.
Algolia
algolia.com
Algolia هي شركة أمريكية ناشئة تقدم منتج بحث على الويب من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة).
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
Emplifi
emplifi.io
تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.
Dacast
dacast.com
يعد برنامج بث الفيديو من Dacast هو منصة الفيديو والاستضافة الرائدة عبر الإنترنت. قم ببث الفيديو المباشر وعند الطلب مع الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات الفيديو والدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore هي تقنية تسويق للبيع بالتجزئة تعيد تصور كيفية تواصل تجار التجزئة مع عملائهم من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني وتخصيص موقع الويب. طلب عرض تجريبي مجاني اليوم!
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات ال...
Syte
syte.ai
ينقطها. تسوقها. قم بتعزيز أداء التجارة الإلكترونية من خلال تجربة البحث المرئي التي تربط المتسوقين بالمنتجات التي يحبونها.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Searchspring
searchspring.net
قم بتقديم تجربة التسوق ونتائج المنتجات التي يتوقعها المتسوقون. السيطرة وتجاوز الملاءمة. افعل الأشياء التي لن تسمح لك منصتك بفعلها.
Findify
findify.io
Findify عبارة عن نظام أساسي لتخصيص البحث والاكتشاف، مدعوم بالبيانات والتعلم الآلي. مصمم لمواقع التجارة الإلكترونية لتسريع النمو.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هي واحدة من أولى منصات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في العالم والتي تمكن المؤسسات الكبيرة حول العالم من بناء مجموعة واسعة من التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل والوظائف. يقدم Vue.ai قيمة على عكس أي حل نقطي آخر يجمع بيانات الصور والفيديو والنص من جميع أنحاء المؤسسة، ويفك تشف...
Whisbi
whisbi.com
توفر Whisbi منصة مبيعات وتسويق محادثة عبر الهاتف المحمول للمؤسسات B2C. يخلق حلنا فرصة لمحترفي المبيعات والتسويق لزيادة تحويل المبيعات وتحسين المشاركة المباشرة وتوفير تجربة عملاء مميزة عبر الإنترنت. يجمع Whisbi جميع قنوات الاتصال مثل مكالمات الفيديو أو الدردشة أو chatbot أو النقر للاتصال أو مكالمة ها...
degpeg
degpeg.com
Degpeg عبارة عن منصة تجارة حية قائمة على السحابة، والتي تضيف وتعزز البيع والتسويق عبر الإنترنت لأي منتج / خدمات من خلال تجربة أفضل للعملاء من خلال البث المتعدد على كل من الويب والهاتف المحمول، ودعم أكثر من 30 منصة اجتماعية في نفس الوقت. المنتجات: منصة الاتصال المباشر تساعد منصة الاتصال المباشر الشرك...
EasyStore
easystore.co
تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity هي إحدى الشركات الرائدة في توفير التخصيص الذكي للتجارة الإلكترونية وتوفر الحل الأمثل للشركات سواء B2C أو B2B لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت ومتوسط قيمة الطلب ومعدل التحويل عبر الإنترنت وكذلك بناء قاعدة بيانات للعملاء المخلصين. تسمح لك PureClarity بتزويد عملائك بتجربة تسوق عبر الإنترنت م...
CommentSold
try.commentsold.com
تعد شركة CommentSold الشركة الرائدة في أمريكا الشمالية في مجال تكنولوجيا البيع المباشر، مع أكثر من 4000 بائع تجزئة، وأكثر من 150 مليون منتج مباع، و3.5 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة الإجمالية مدى الحياة. تستمر تقنية CommentSold في تزويد الشركات بجميع أحجامها بأفضل الحلول في فئتها لتقديم تجارب ت...
edrone
edrone.me
edrone، سحابة التجارة الإلكترونية المستقلة، هي أول إدارة علاقات عملاء إلكترونية مصممة للتجارة الإلكترونية. توفر edrone حلولاً متقدمة لأتمتة التسويق، استنادًا إلى خوارزمياتها، والتي تتميز بسهولة التثبيت (Plug'n'Play). هدف edrone هو المساعدة في فهم سلوك العملاء (ذكاء العملاء) وإشراكهم (أتمتة التسويق) ...
commonsku
commonsku.com
Commonsku هو برنامج مصمم خصيصًا لصناعة المنتجات الترويجية. إنها عبارة عن منصة لإدارة علاقات العملاء وإدارة الطلبات والتجارة الإلكترونية مجمعة في مركز واحد متطور. باستخدام البرنامج الذي يربط بين الموزعين والموردين بشكل حدسي، فإن commonsku يشبه نسمة الهواء المنعش لفريقك.
LiftIgniter
liftigniter.com
يساعد LiftIgniter الشركات على الاستفادة من التوصيات المستندة إلى التعلم الآلي في الوقت الفعلي والموجودة أصلاً في خصائصها الرقمية (الويب، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، الدفع، وما إلى ذلك). يمكن مقارنة تقنيتنا بما أنشأته مواقع الويب الرائدة (يوتيوب، وأمازون، وما إلى ذلك) لأقسامها مثل "موصى به لك"...
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps is a comprehensive AI-powered mobile commerce platform, which enables online stores to scale mobile revenues, increase conversions and boost retention using fully native mobile apps. We believe in automating the entire mobile commerce using cutting-edge technologies including artificial ...
Livescale
livescale.tv
Boost your sales, master customer engagement, and skyrocket conversion with Livescale, the social commerce platform. Join the dynamic revolution.
Immerss
immerss.live
Immerss is a fully shoppable live video and chat SaaS platform that enables merchants of all sizes to seamlessly connect directly with their online customers. Merchants using Immerss enjoy unrivaled customer engagement and see measurable results in conversions, AOVs, and returns. Easily delight and ...
Lengow
lengow.com
Lengow is the e-commerce automation solution that helps brands and distributors improve their performance, automate their business processes, and grow internationally. The Lengow platform is the key to strong profitability and visibility for products sold by online retailers around the world on all ...
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly is a Livestream & video shopping SaaS. Your video content is shoppable on your site, a blog, email, SMS, a 3rd party webpage, and now also shoppable on social media too (Instagram, Facebook, Youtube)! It's your data, your ecommerce. Each video become an extension of your ecommerce with in ...
StoryStream
storystream.ai
StoryStream is a visual commerce platform specialising in User-generated Content, link in bio, and Live Video Shopping. StoryStream is used by brands and retailers to give their customers more engaging, authentic and immersive ways to discover and buy products – making shopping online more human.
Salesfire
salesfire.co.uk
توفر Salesfire لتجار التجزئة حلولاً ذكية لتحسين رحلة العملاء تعتمد على البيانات والتي توجه المتسوقين عبر الإنترنت من خلال مسار الشراء وتحتفظ بهم داخل النظام البيئي. من خلال الاستفادة من رؤى العملاء، تعمل Salesfire على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في الموقع، وتخصيص تجارب المستخدم، وزيادة نمو الإير...
MakerSights
makersights.com
تعتبر MakerSights مساحة العمل الوحيدة لإدارة التشكيلة، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية للبيع بالتجزئة من اتباع نهج مهووس بالمستهلك تجاه استراتيجية المنتج وتمكينها من إنشاء المزيد من المنتجات التي يحبها الناس - والقليل مما لا يحبونه. تعمل مساحة عمل MakerSights على توحيد فرق متعددة الوظائف، بدءًا...
Prefixbox
prefixbox.com
تعمل حلول AI Search وAI Navigation وAI Recommend وInsights & Experimentation من Prefixbox على تحسين تجربة التسوق لزيادة معدل التحويل والإيرادات. يستخدم Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 أحدث تقنيات البحث لفهم المعنى. من خلال الجمع بين نماذج اللغة المتجهة الكبيرة (LLMs) وتقنية GPT، يمكنها استخلاص القصد من ...