بدائل - Tookan

Verizon

Verizon

verizon.com

يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.

Motive

Motive

gomotive.com

تطبيق موتيف يساعد الشركات في إدارة العمليات الميدانية من خلال أدوات لتعزيز السلامة والإنتاجية وتحسين الإدارة المالية للأسطول.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

خرائط الخربشة هي أداة عبر الإنترنت لإنشاء وتخصيص ومشاركة الخرائط، مع ميزات للتعاون وتحليل البيانات وإدارة الأذونات.

Samsara

Samsara

samsara.com

تساعد تطبيق سامسارا الشركات على إدارة أساطيلها بكفاءة، حيث يوفر تتبع GPS، إدارة الوقود، وأدوات سلامة السائقين لتحسين الأداء وتقليل التكاليف.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأداء وتحسين استراتيجيات المبيعات بشكل فعال.

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

تطبيق Fleet Complete يقدم حلول تتبع وإدارة الأسطول، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.

Coupa

Coupa

coupa.com

تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

تطبيق Fleetio يساعد في إدارة الأسطول من خلال تتبع المركبات والمعدات، وجدولة الصيانة، وإدارة الوقود، متاح للاستخدام عبر الويب والهواتف المحمولة.

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar هو تطبيق لإدارة الأسطول، يوفر خدمات تتبع المركبات وإدارة السائقين لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack هو برنامج لإدارة التوصيل يوفر تتبعًا في الوقت الحقيقي وإثبات تسليم وتحسين المسارات لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية.

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

تطبيق Rand McNally يساعد في إدارة الأسطول من خلال تتبع المواقع، إدارة السجلات، وتحسين كفاءة الطرق مع توفير ميزات دعم متعددة.

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

Momentum IoT هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع GPS وميزات إدارة العمليات لتبسيط عمليات الأعمال وخفض التكاليف، مع تقارير دقيقة عن التكاليف والربحية.

Circuit for Teams

Circuit for Teams

getcircuit.com

تطبيق Circuit for Teams يساعد الشركات على تخطيط وتحسين تسليم الطرود بكفاءة، مع إدارة الطرق في الوقت الحقيقي وتوفير الوقت والتكاليف.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

تطبيق Transvirtual يقدم حلاً سحابياً لإدارة اللوجستيات، متضمناً تخطيط الأحمال وتحسين الطرق وتتبع التسليم.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo هو تطبيق لإدارة المبيعات الميدانية، يساعد فرق المبيعات في تحسين أداء المبيعات، إدارة الطلبات، وتعزيز العلاقات مع العملاء.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse هو تطبيق لتقاسم الموقع يمكّن المستخدمين من مشاركة موقعهم بشكل مؤقت وآمن مع الآخرين عبر روابط خلوية، مما يتيح التحكم الكامل في الخصوصية.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.

Routific

Routific

routific.com

Routific تطبيق لتخطيط وتحسين طرق التسليم باستخدام الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

تطبيق RoadWarrior يهدف لتحسين طرق التسليم من خلال تقديم تحديثات حركة مرور حية وتعاون بين السائقين والمشغلين، مع دعم لعدد كبير من التوقفات يومياً.

FarEye

FarEye

fareye.com

تطبيق FarEye يدير لوجستيات التسليم، موفراً تتبعاً في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وتجربة مستخدم مخصصة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء.

LocoNav

LocoNav

loconav.com

Loconav هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر تتبع GPS، ومراقبة الأداء، وتحسين العمليات ومراقبة سلامة المركبات والسائقين.

One Step GPS

One Step GPS

onestepgps.com

تطبيق One Step GPS يوفر تتبع GPS في الوقت الفعلي وإدارة الموقع. يتضمن ميزات مثل GeoFencing وسجل الموقع، مصمم للاستخدام الشخصي والمهني.

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

FleetGO هو تطبيق لإدارة الأسطول يتضمن تتبع GPS في الوقت الحقيقي، فحوصات المركبات، وتقارير لتحسين الكفاءة والامتثال للقوانين.

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

تطبيق ببساطة أسطول يوفر حلاً شاملاً لإدارة أسطول المركبات، يشمل الصيانة، تتبع الوقود، والتفتيش، مما يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD هو تطبيق لإدارة توصيل الطلبات، يقدم ميزات لتحسين مسارات التوصيل، توليد ملصقات الشحن، وإخطار العملاء، مع دعم التقارير والتحليلات.

GoShare

GoShare

goshare.co

GoShare هي منصة لوجستية تربط بين مالكي الشاحنات والشركات لتقديم خدمات التوصيل عند الطلب.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.