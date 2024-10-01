بدائل - Tonkean
Fastmail
fastmail.com
Fastmail هي خدمة بريد إلكتروني تقدم حسابات بريد إلكتروني مدفوعة للأفراد والمؤسسات. يتم توفيره بـ 36 لغة للعملاء في جميع أنحاء العالم بواسطة Fastmail Pty Ltd، وهي شركة مقرها في ملبورن، فيكتوريا، أستراليا. استحوذت شركة Opera Software على الشركة في عام 2010. في 26 سبتمبر 2013، أعلنت Fastmail أنها انفصل...
Titan Email
titan.email
Titan هو أول مجموعة بريد إلكتروني تركز على العملاء تم إنشاؤها خصيصًا للمحترفين وأصحاب الأعمال الصغيرة، مع ميزات مصممة لتمكين علاقات أعمق وأكثر فائدة مع العملاء. بفضل الأدوات المدمجة المفيدة مثل قوالب البريد الإلكتروني، والقدرة على جدولة عمليات الإرسال، وتذكيرات المتابعة، والمزيد، يوفر Titan تجربة بر...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقدي...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة م...
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعدا...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC...
Gusto
gusto.com
سواء كنت بدأت للتو أو تعمل على توسيع نطاق أعمالك سريعة النمو، فإن Gusto هو الشريك الذي تحتاجه لتنمية فريقك ورعايته. مع Gusto، يمكنك الحصول على ميزات الموارد البشرية الحديثة مثل كشوف المرتبات والمزايا والتوظيف وموارد الإدارة والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. تفتخر شركة Gusto بخدمة أكثر من 300000 شركة في...
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
Lark
larksuite.com
Lark عبارة عن منصة تعاون شاملة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يضمن Lark إمكانية عمل الفرق بكفاءة من أي مكان. Lark هو تطبيق رائع للعمل يجمع بين الدردشات وسير العمل ورسائل البريد الإلكتروني والمستند...
Darwinbox
darwinbox.com
تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout هي شركة عالمية تعمل عن بعد وتوفر برامج مكتب المساعدة ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ماساتشوستس. توفر الشركة نظامًا أساسيًا لدعم العملاء يعتمد على البريد الإلكتروني، وأداة قاعدة المعرفة، وأداة بحث/اتصال قابلة للتضمين لمحترفي خدمة العملاء. المنتج الرئيسي لشركة Help Scout (يُسمى أيضًا Help Sco...
Unroll.Me
unroll.me
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Shortwave
shortwave.com
Shortwave هو تطبيق بريد إلكتروني مصمم لجلب القنوات المشتركة وميزات الإنتاجية إلى صناديق البريد الوارد الحالية لفريقك في Gmail. فهو يساعد فرق الشركات الناشئة على أن تكون أكثر إنتاجية، وتتعاون بشكل فعال مع بعضها البعض، وتتفاعل بشكل أسرع مع عملائها.
Clean Email
clean.email
قم بتنظيف صندوق الوارد الخاص بك من رسائل البريد الإلكتروني التي لا تحتاج إليها. ثم حافظ على نظافتها. يساعدك Clean Email على إدارة صندوق البريد الخاص بك المثقل برسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة وغير المرغوب فيها بشكل أكثر كفاءة - مع الحفاظ على بياناتك آمنة واحترام خصوصيتك. قم بتنظيف رسائل البريد...
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة...
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الش...
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل ال...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر اتصالاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...
Front
front.com
Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد قمنا بإعادة تصميم مكتب المساعدة لتعاون الفريق في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قمنا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل ...
Krystal
krystal.uk
كريستال هي شركة خدمات إنترنت بدأت في عام 2002 متخصصة في الأدوات والخدمات المتطورة للشركات في جميع أنحاء العالم. نحن نفعل الأشياء بشكل مختلف، ونقدم حلولاً متميزة مستدامة دون التضحية بالأداء. اليوم، نحن أكبر شركة استضافة ويب مستقلة في المملكة المتحدة، ومضيف الويب الوحيد في العالم من شركة B Corp ومزود ...
Mail Butler
mailbutler.io
هذا هو Mailbutler، البرنامج الإضافي للبريد الإلكتروني الذي يجعل صندوق الوارد الخاص بك أكثر ذكاءً. يمنحك Mailbutler العديد من الميزات المفيدة التي تعزز الإنتاجية والتي يمكنك الوصول إليها مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك. فهو يعمل على تحسين الميزات الأصلية لعميل البريد الإلكتروني Apple Mail أو Gmail أو...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وApollo Tyres، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2000 شر...
Factorial HR
factorialhr.com
فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox هي أداة لإدارة البريد الإلكتروني تساعد العامل العادي على توفير ما لا يقل عن 2.5 ساعة أسبوعيًا حتى يتمكن من قضاء المزيد من الوقت خارج صندوق الوارد الخاص به. تأسست SaneBox في عام 2011، وهي تقدم للأفراد والعملاء من المؤسسات على حدٍ سواء مجموعة كاملة من الأدوات التنظيمية للبريد الإلكتروني لاستعا...
Paced Email
paced.email
يعد Paced Email أداة إنتاجية ذات أولوية للخصوصية ومقرها في المملكة المتحدة. نحن نساعدك على تحقيق صندوق بريد إلكتروني أكثر هدوءًا مع توفير حماية إضافية للخصوصية والهوية. استخدم عناوين البريد الإلكتروني المخصصة أو المجهولة لحماية نفسك من الرسائل حتى تريدها. دفعة بعد يوم أو أسبوع أو شهر في خلاصات مريحة...
Trainual
trainual.com
Trainual عبارة عن منصة لنقل المعرفة والتدريب حيث تقوم الفرق المتنامية ببناء قواعد اللعبة لكيفية القيام بما يفعلونه. باستخدام Trainual، يمكن بسهولة توثيق كل عملية وسياسة وإجراء لجميع الأدوار والمسؤوليات في عملك، وتنظيمها، وتخصيصها، والبحث فيها. والنتيجة هي إعداد وتدريب أسرع، وتفويض أكثر سلاسة، وعمليا...
PayFit
payfit.com
PayFit عبارة عن منصة سحابية متكاملة لكشوف المرتبات وإدارة الموارد البشرية، تقدم لك أفضل ما في الاستعانة بمصادر خارجية لكشوف المرتبات واستخدام برامج الرواتب، في حل واحد. إنه حل آلي يوفر الكثير من الوقت ويزيل الأخطاء المتعلقة بكشوف المرتبات؛ يقوم تلقائيًا بإنشاء كشوف مرتبات موظفيك في التواريخ التي اخت...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (المعروفة باسم Greenhouse) هي شركة تكنولوجيا أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتوفر برنامج توظيف كخدمة. تأسست في عام 2012 من قبل دانييل تشيت وجون ستروس. جمعت الشركة 2.7 مليون دولار في جولة تأسيسية في عام 2013، و7.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2014، و13.6 مليون...