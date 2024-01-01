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tolk.ai هي منصة أتمتة علاقات العملاء المصممة لرجال الأعمال. منصة أتمتة بدون تعليمات برمجية لدعم العملاء وتوليد العملاء المحتملين. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يقوم وكلاؤنا الافتراضيون الأذكياء بحل استفسارات عملائك أو فرزها ديناميكيًا.

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