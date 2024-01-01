بدائل - Tolgee

Lingpad

lingpad.com

Lingpad هو نظام TMS قوي يعمل على تبسيط النمو العالمي المعقد. في Lingpad، نحن نركز على جعل خدمة العملاء متعددة اللغات سهلة، ويمكن الوصول إليها، وسلسة، وخالية من المتاعب. أضف قيمة إلى تجارب العملاء، وقم بتنمية علامتك التجارية في المناطق العالمية دون الاستثمار في القوى العاملة الإضافية أو الموارد المال...