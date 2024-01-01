Toks AI هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى وكتابة النصوص. تم تصميم التطبيق لسهولة الاستخدام وإنتاج المحتوى بكفاءة. إنه مثالي لأولئك المشاركين في إنشاء محتوى لمنصات مختلفة، مثل منشورات المدونات ونصوص الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية ورسائل البريد الإلكتروني. يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء المحتوى وتخصيصه ومشاركته عبر الإنترنت وجدولة المنشورات للنشر الآلي على قنوات شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. بالإضافة إلى إنشاء المحتوى، يقدم Toks AI محررًا للوسائط المتعددة لمزيد من تخصيص المخرجات، والذي يتضمن دمج عناصر العلامة التجارية للمستخدمين. من خلال مكتبة الصور الكبيرة المتاحة بنقرة واحدة، يمكن للمستخدمين إثراء المحتوى الخاص بهم بالمرئيات ذات الصلة. علاوة على ذلك، يتم وضع هذه الأداة كمورد أعمال يساعد أصحاب الأعمال ووكالات التسويق وفرق الشركات الناشئة ومديري وسائل التواصل الاجتماعي ومسوقي البريد الإلكتروني على إنشاء نسخة جذابة لحملاتهم. تقدم Toks AI أيضًا أتمتة إبداعية، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء أعمال فنية أو صور باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبالتالي العمل كصاحب إبداعي. ويهدف إلى تحقيق نتائج عالية الجودة بسرعة، وتبسيط عملية إنشاء المحتوى وتوزيعه.

الموقع الإلكتروني: toks.ai

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