بدائل - Together Software
Pluralsight
pluralsight.com
ما هو تعدد البصر؟ مع تطور صناعتك ونموذج أعمالك، فأنت بحاجة إلى حل تعليمي يساعدك على تقديم الابتكارات الرئيسية في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. من خلال منصتنا، يمكنك تقييم القدرات التقنية لفرقك، ومواءمة التعلم مع أهداف العمل الرئيسية وسد فجوات المهارات في المجالات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والس...
iMocha
imocha.io
تقدم iMocha منصة شاملة وحلاً للمؤسسات لتنفيذ استراتيجية "المهارات أولاً" عبر الجيل التالي، منصة تقييم المهارات وذكاء المهارات الحاصلة على براءة اختراع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي - لاكتساب المواهب (FTE والوحدات) ولتطوير المواهب الداخلية وإدارة المواهب. . يشمل عملاؤنا عالميًا Deloitte، وPayPal، وCap ...
Skillsoft
skillsoft.com
حول Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) تقدم تجارب تعليمية تحويلية تدفع المؤسسات والأفراد إلى النمو معًا. تتعاون الشركة مع مؤسسات المؤسسات وتخدم مجتمعًا عالميًا من المتعلمين لإعداد موظفي اليوم لاقتصاد الغد. مع Skillsoft، يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى تجارب التعلم المختلطة ومتعددة الوسائط التي تفع...
BetterUp
betterup.com
دفع نتائج المواهب لتحويل نتائج الأعمال. استبدل عدم اليقين بالثقة من خلال النظام الأساسي الوحيد الذي يجمع بين التدريب والعلوم والخبرات التي يغذيها الذكاء الاصطناعي لبناء المرونة والمرونة والقدرة على التكيف التي تحتاجها مؤسستك للتغلب على أي عاصفة.
Valence
valence.co
Valence هي منصة العمل الجماعي الوحيدة للمديرين التي تعمل على تسريع صحة الفريق والاتصال والأداء المطلوب في مكان العمل اليوم. يمنح Valence كل مدير الأدوات والرؤى التي يحتاجها لفهم صحة فريقهم في الوقت الفعلي، والتدخل من خلال المحادثات الموجهة القوية وتعيين وتتبع الالتزامات المشتركة لتحسينات الفريق. إن ...
GrowthMentor
growthmentor.com
إن GrowthMentor عبارة عن منصة إرشادية تربط بين المؤسسين والمسوقين وممارسي النمو ومحترفي المنتجات مع مرشدين ذوي خبرة من صناعات متنوعة. مقابل سعر شهري ثابت، يمكن للمستخدمين الوصول إلى جلسات فردية غير محدودة، حيث يقدم معظم الموجهين خبراتهم دون أي تكلفة إضافية. تركز المنصة على جلسات فردية، مما يسمح للمس...
MicroMentor
micromentor.org
يوفر MicroMentor للمؤسسات والشركات إمكانية الوصول إلى برنامج توجيه عبر الإنترنت قابل للتخصيص ذو علامة تجارية. تقترن تقنية التوجيه المتطورة والمدروسة لدينا بإدارة المشروعات الشخصية والاستشارات والدعم لإنشاء حل توجيه ناجح.
Torch
torch.io
Torch هي منصة تطوير الأفراد التي تطلق العنان لإمكانات الأشخاص والفرق والمنظمات. باستخدام Torch، يمكنك تقديم برامج تدريب وتوجيه شاملة ومتكاملة ومؤثرة تقود نجاح موظفيك ومؤسستك. تستخدم العلامات التجارية الرائدة Torch لتطوير موظفيها، وإنشاء قادة ومديرين أقوى، وتعزيز أداء الأعمال.
Wilco
trywilco.com
تعمل شركة Wilco على تحقيق معدلات تأهيل أعلى بنجاح وتقليل الاضطراب من خلال تحويل تجربة التعلم إلى سلسلة من التحديات العملية الجذابة. مع Wilco، يستكشف العملاء الجدد منتجك، ويكتشفون قيمته، ويعتمدون سير العمل الصحيح من خلال استكمال سيناريوهات واقعية في معمل افتراضي يحاكي بيئة عمل حقيقية. من خلال دمج Wil...
Simply.Coach
simply.coach
Simple.Coach عبارة عن منصة تدريب رقمية مصممة لمحترفي الخدمة مثل المدربين والاستشاريين والمعالجين والمدربين. مع Simple.Coach، يمكنك: 1. رقمنة عملياتك توفير ما يصل إلى 30% من الوقت الذي تقضيه في العمل الإداري! 2. الارتقاء بتجربة العميل: من خلال التعاون الفعال ومساحات عمل العميل والمزيد 3. تنمية أعمالك...
Cinode
cinode.com
من يعرف ماذا، من هو متاح، ماذا يمكنني أن أبيع؟ نحن نقدم رؤى مهمة حول المبيعات والتسليم والمهارات التي تفتقدها حاليًا. Cinode هي منصة الكل في واحد لتعزيز نمو الاستشارات الخاصة بك. نحن الخيار الأفضل في بلدان الشمال الأوروبي لسبب ما.
Qooper
qooper.io
يساعد برنامج Qooper Mentoring & Learning الشركات على تشغيل برامج التوجيه والتعلم على نطاق واسع باستخدام قوالب تصميم برامج الإرشاد والمطابقة والتتبع والتدريب والتوجيه وإعداد التقارير مع عمليات تكامل قوية. من خلال خدمة العملاء الأعلى تقييمًا مثل Google، وUS Air Force، وMerck، وAmerican Airlines، وHerm...
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط الموا...
Kahuna
joinkahuna.com
بيع الاشتراكات لخبرتك بمساعدة الذكاء الاصطناعي. عزز قدرتك على تقديم المشورة باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المخصص استنادًا إلى قاعدة المعرفة الفريدة الخاصة بك.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub هي المنصة العالمية الرائدة لتنمية المواهب التي تمكن المؤسسات من إنشاء برنامج تدريب شخصي وقابل للقياس وقابل للتطوير للقوى العاملة بأكملها، بغض النظر عن مستوى الإدارة والأقدمية. ومن خلال القيام بذلك، تستطيع المؤسسات جني العديد من الفوائد، بما في ذلك زيادة مشاركة الموظفين، ومستويات أعلى من الإ...
Lightcast
lightcast.io
تقوم Lightcast ببناء منصة ذكاء المواهب العالمية الرائدة، مما يساعد أصحاب العمل على البقاء في صدارة اتجاهات القوى العاملة لضمان قدرتهم على توظيف الأشخاص المناسبين والاحتفاظ بهم. نحن نقدم رؤى تُرشد رحلة المرشح والموظف بأكملها - بدءًا من المهارات المطلوبة وتطبيع المسمى الوظيفي، وحتى شفافية الدفع وتحسين...
Augmentir
augmentir.com
الرقمنة الذكية تقود التميز التشغيلي يعد حل العمال المتصلين من Augmentir هو الحل الرائد المعترف به في تكنولوجيا عمليات الخطوط الأمامية. تأهيل العمال بشكل أسرع، وتقليل الوقت اللازم للإنتاجية، وتمكين إعادة المهارات المستهدفة وتحسين المهارات، ودعم العمال بالتوجيه الرقمي بناءً على الاحتياجات الفردية.
Progression
progression.co
قم بتحديد وقياس النمو الوظيفي في مؤسستك باستخدام Progression - المنصة الأولى للتطوير الوظيفي. باستخدام التقدم، يمكنك: - بناء وتصور أطر العمل المهنية في ساعات، وليس أشهر، باستخدام القوالب والذكاء الاصطناعي - إنشاء عادات بسيطة تثبت النمو أثناء حدوثه - تمكين فريقك من التقدم من خلال رؤى غنية في الوقت ال...
Mentornity
mentornity.com
Mentornity هو برنامج توجيه لبناء وإدارة برامج التوجيه الفعالة. Mentornity هو حل قابل للتخصيص وجاهز لتوجيه الموظفين، وتوجيه المجتمع، والتوجيه العكسي، وتوجيه شبكة الخريجين، وتوجيه رواد الأعمال. تتميز بوابة إدارة Mentornity بالمطابقة والتأهيل وإعداد التقارير والبريد المجمع والتتبع. تتميز بوابة Mentorni...
Bravely
workbravely.com
Bravely هو حل تعليمي من الجيل التالي يجمع التدريب الجماعي والتدريب الفردي حسب الطلب والتعلم الرقمي الصغير في منصة واحدة تزود الموظفين بالمهارات التي يحتاجونها لتجربة التحول الفردي والازدهار في العمل. يؤدي الوصول إلى شبكة Bravely من المدربين المحترفين الذين تم فحصهم إلى تعزيز الرفاهية والتطوير لتعزيز...
EZRA Coaching
helloezra.com
يطلق تدريب EZRA العنان لإمكانات غير محدودة لدى موظفيك من خلال التدريب على مستوى المؤسسة على نطاق واسع. EZRA هي واحدة من أكبر مقدمي خدمات التدريب على مستوى العالم. يقومون بتدريب الآلاف من الموظفين ضمن العلامات التجارية للمؤسسات مثل Microsoft وStarbucks وNetflix وNestle وVodafone وAstraZeneca وP&G. ال...
secure
mentoringcomplete.com
تجمع Mentoring Complete بين ثلاثة عقود من الخبرة في مجال التوجيه. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تنوعًا في إنشاء برامج التوجيه التي تناسب احتياجات المؤسسات. إنه يوفر مطابقة دقيقة تعمل تلقائيًا على إنشاء تطابقات متوافقة بنسبة تصل إلى 90٪ حتى تستمر العلاقة لفترة طويلة. علاوة على ذلك، فهي تستوعب جامعة ا...
Twiser
twiser.com
Twiser عبارة عن مجموعة متعددة الاستخدامات من أدوات إدارة المواهب المصممة للشركات من جميع الأحجام والصناعات. تشمل المنصة مجموعة شاملة من المنتجات، بما في ذلك: • تحديد الأهداف باستخدام OKRs • مساعد OKR القائم على الذكاء الاصطناعي • إدارة الكفاءة • مراقبة الأداء وإدارته • التعاقب التخطيط • LMS ما يميز ...
Mentessa
mentessa.com
هل تبحث عن حل لدمج الموظفين الجدد وجمعهم معًا، مع تحسين الرفاهية والإنتاجية أيضًا - مما يتيح للجميع الفرصة للحصول على حياة مهنية ناجحة! Mentessa هي منصة للتعلم التعاوني تساعد الموظفين على التعلم والعمل معًا - بناءً على المهارات. إنه يحول مكان العمل إلى مجتمع، ويخلق اتصالات أقوى داخل فريقك، ويرحب بال...
Visual Workforce
visualworkforce.com
شاهد القوى العاملة لديك في ضوء جديد تمامًا. تساعدك المرئيات المستندة إلى البيانات على ربط الأشخاص المناسبين بالفرص المناسبة لتحقيق نتائج أفضل لشركتك.
agyleOS
agyleos.com
agyleOS عبارة عن منصة للأشخاص والثقافة للمؤسسات القائمة على المهارات. نحن نقدم جميع الأدوات التي تحتاجها لبناء وتصور ثقافة تنظيمية تعاونية تتمحور حول الأفراد. إعادة تعريف العمل! أطلق العنان للإمكانات الكاملة لمؤسستك من خلال المخططات التنظيمية التفاعلية وإدارة المهارات واستطلاعات المشاركة وحائط Kudo...
MuchSkills
muchskills.com
MuchSkills هي أداة لتصور المهارات ونقاط القوة التي تساعد الأفراد والفرق على النظر إلى مهاراتهم بطريقة جديدة لتحسين الإنتاجية والمشاركة والرضا الوظيفي من خلال مطابقة الشخص المناسب للمشروع المناسب. يكمن جوهر MuchSkills في الاعتقاد بأن كل فرد يسعى جاهداً للعمل فيما يحب القيام به. تسمح MuchSkills للأشخا...
Napta
napta.io
Napta هو حل SaaS المصمم لتنفيذ المزيد من المشاريع مع تحسين التزام الموظفين. تقوم Napta بتحديد أفضل الموظفين لكل مشروع (حسب التوفر والمهارات والموقع الجغرافي ...) وتقوم بتحديث برنامج Excel الخاص بالموارد البشرية! تعمل Napta على تحسين أدائك التشغيلي من خلال مساعدتك على: - إدارة طلبات التوظيف - تحديد ا...
Skills Base
skills-base.com
Skills Base هي منصة إدارة المهارات الموثوقة عالميًا والتي تساعد الفرق والمؤسسات على فهم بيانات المهارات وقياسها وتقييمها وتصورها والتصرف بناءً عليها بطريقة هادفة وبديهية. لقد تم تصميمه للشركات والفرق من جميع الأحجام لتقديم رؤى مهارات تعتمد على البيانات في تخطيط القوى العاملة والتدريب والتعلم والتطوي...
TaskHuman
taskhuman.com
تدعم منصة TaskHuman الموظفين أثناء نموهم وتكيفهم في مجالات فريدة من الحالة الإنسانية على المستويين الشخصي والمهني. نحن نتبع نهجًا شاملاً للتميز المهني من خلال تلبية احتياجات الموظفين بالكامل من خلال التدريب على الرفاهية وتطوير القيادة وأداء المبيعات والإرشاد.