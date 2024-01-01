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تم إطلاق TLNT في عام 2010، وهي تقدم الأخبار والتحليلات والآراء حول أعمال الموارد البشرية لقادة ومحترفي إدارة الموارد البشرية والمواهب. تشمل الموضوعات التي يتم تناولها التحليل والنظرة الثاقبة في إدارة المواهب والموارد البشرية والتدريب والتطوير والمزايا والتعويضات والبرامج القانونية/الأخلاقية وبرامج وتقنيات الموارد البشرية.

الموقع الإلكتروني: tlnt.com

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