TLNT

TLNT

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الموقع الإلكتروني: tlnt.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TLNT على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم إطلاق TLNT في عام 2010، وهي تقدم الأخبار والتحليلات والآراء حول أعمال الموارد البشرية لقادة ومحترفي إدارة الموارد البشرية والمواهب. تشمل الموضوعات التي يتم تناولها التحليل والنظرة الثاقبة في إدارة المواهب والموارد البشرية والتدريب والتطوير والمزايا والتعويضات والبرامج القانونية/الأخلاقية وبرامج وتقنيات الموارد البشرية.

الموقع الإلكتروني: tlnt.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TLNT. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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