بدائل - TLinky
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR Code Scanner هو تطبيق الويب الأسرع والأكثر سهولة في الاستخدام.
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...
QR.io
qr.io
قم بإنشاء رموز QR مخصصة بالكامل، مع اللون والشكل والشعار وتتبع عدد الأشخاص الذين يقومون بمسح رموز QR الخاصة بك، من أين وفي أي تاريخ.
Beacons
beacons.ai
تُعد البرامج الملحقة للتتبع أسهل طريقة لإنشاء رابط في موقع الويب الحيوي الذي سيحبه معجبوك - وهي مجانية!
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com هو أداة تقصير عناوين URL الأصلية التي تعمل على تقصير الروابط غير العملية إلى عناوين URL أكثر قابلية للإدارة والاستخدام.
BL.INK
bl.ink
إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener مع المجالات المخصصة. قم بتقصير عناوين URL ووضع العلامات التجارية عليها وتتبعها باستخدام النظام الأساسي لإدارة الروابط الرائد في الصناعة. مجاني للمحاولة. واجهة برمجة التطبيقات، عنوان URL القصير، المجالات المخصصة.
OneLinkBio
onelinkbio.com
احصل على أقصى استفادة من روابط Instagram وTikTok الخاصة بك. قم بإنشاء روابط مختصرة وصفحات OneLinkBio الفريدة واحصل على إحصائيات مناسبة للزائرين.
Sniply
sniply.io
Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe عبارة عن أداة لتقصير عناوين URL تتضمن إعادة استهداف وحدات البكسل في كل رابط تشاركه. أنشئ روابط قوية تحمل علامات تجارية واحصل على نقرات إضافية بنسبة تصل إلى 34%.
Pixel
pxl.to
يساعد Pixel الشركات على التألق من خلال تحويل روابطها إلى أدوات تسويقية قوية.
QR Code AI
qrcode-ai.com
مولد عبر الإنترنت لرموز QR الفريدة والفنية حوّل رموز QR الخاصة بك إلى تحفة فنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحويل تسويق علامتك التجارية
UTM.io
web.utm.io
UTM.io هي أفضل طريقة لإنشاء UTMs ومشاركتها ومزامنتها مع فريقك. توقف عن استخدام جداول البيانات الفوضوية واحصل على بيانات جيدة للحملة في تحليلاتك.
Dub
dub.co
المصدر المفتوح البديل Bitly. Dub عبارة عن أداة اختصار روابط مفتوحة المصدر تحتوي على تحليلات مدمجة ونطاقات مخصصة مجانية.
Barcode.so
barcode.so
رموز الاستجابة السريعة العادية مملة. رموز الاستجابة السريعة الجميلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تجعل جمهورك حريصًا على مسحها ضوئيًا. أكثر من 25 نمطًا للاختيار من بينها أو استخدم أسلوبك الخاص فقط
Tiny.ie
tiny.ie
يساعدك Tiny على إنشاء وتتبع وتحليل كل تفاعل باستخدام الروابط القصيرة التي تحمل علامتك التجارية. الميزات الصغيرة: * اختصار الروابط * المجال ذو العلامات التجارية * رابط قصير مخصص * تحليلات في الوقت الحقيقي * اختلاف الارتباط * الربط الجغرافي * إعادة استهداف البكسل * تحويل البيانات العميقة * قبو البيان...
Onelink.to
onelink.to
قم بتبسيط تنزيلات التطبيقات باستخدام Onelink.to جميع متاجر التطبيقات
cutt.ly
cutt.ly
استمتع بالتحكم الكامل في الروابط القصيرة الخاصة بك منصة URL Shortener الكاملة، وإدارة الروابط، وتحليلات الروابط، والروابط العميقة، ومولد رموز QR، والرابط في السيرة الذاتية. قم بتقصير الروابط الخاصة بك وتمييزها وإدارتها وتتبعها ومشاركتها بسهولة.
GoLinks
golinks.io
روابط بديهية وآمنة ومشتركة بين الفرق. تعمل GoLinks® على تحسين الإنتاجية من خلال مساعدة الفرق في العثور على المعلومات ومشاركتها بسرعة من خلال روابط قصيرة لا تُنسى تسمى go/links.
ToneDen
toneden.io
ToneDen عبارة عن منصة تسويق اجتماعي ودية تمنحك القدرة على الوصول إلى الأشخاص الذين يهمونك والبيع لهم.
Linkfire
linkfire.com
روابط ذكية لتسويق الموسيقى. بدءًا من أغنيتك المنفردة الأولى وحتى جولتك العالمية الأولى، يعمل Linkfire على تبسيط عملية الترويج للفنان في كل خطوة على الطريق. موثوق به من قبل العلامات التجارية الكبرى وأكثر من 50 ألف فنان.
Incises
incises.com
أداة الارتباط الكل في واحد - Incises.com. أداة رابط مميزة لإضافة عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء على أي صفحة، ورابط حيوي، واستهداف أجهزة متعددة/جغرافي على رابط واحد، ومختصر URL.
Upslash
upslash.io
ساعد الفرق في العثور على المعلومات ومشاركتها بسرعة باستخدام روابط قصيرة سهلة التذكر تسمى روابط go.
QRStuff
qrstuff.com
مولد رمز الاستجابة السريعة المجاني ومنشئ رمز الاستجابة السريعة عبر الإنترنت. لا يلزم التسجيل. قم بإنشاء رموز QR مجانية غير منتهية الصلاحية لموقع ويب URL بتنسيق PDF أو صورة أو تتبع الحضور أو فيديو YouTube أو موقع خرائط Google أو facebook أو تفاصيل الاتصال أو أي نوع من أنواع رموز QR البالغ عددها 27 نو...
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER هو منشئ رموز QR الأكثر تقدمًا عبر الإنترنت في العالم، وقد حصل على جائزة المنتج الأكثر ابتكارًا على ProductHunt. تحظى بثقة أكثر من 850.000 علامة تجارية في 147 دولة. من بينها: Lululemon، وUber، وDisney، وSodexo، وPepsico، وL'occitane، وSamsung، وTikTok، وUniversal Studios، وفنادق هيلتون، والم...
Tapper
tapper.ai
يمنح Tapper فرق التسويق الحديثة رابطًا ذكيًا لكل حملة. روابط العلامة التجارية، وإعادة التوجيه، وإعادة الاستهداف، والارتباط العميق، واختبار A/B للجماهير، وقياس أداء حملاتك بدقة عبر الأنظمة الأساسية والقنوات.
Autonix
autonix.io
رموز QR موجودة في كل مكان ومع Autonix فهي ذات قيمة كبيرة. يستهدف Autonix الوكالات والأسواق وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والحكومة والمزيد، وهو حل قوي لتتبع رمز الاستجابة السريعة الذي يلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة والصغيرة.
T.LY
t.ly
T.LY هي خدمة أقصر الروابط في العالم لتتبع عناوين URL القصيرة ووضع علامات تجارية عليها ومشاركتها.
Linkr
linkr.com
منصة تحقيق الدخل الشاملة للمبدعين والعلامات التجارية! يمكنك إنشاء رابط في سيرتك الذاتية وزيادة متابعتك وتحقيق الدخل من الإبداع والازدهار مع Linkr.com.
QRfy
qrfy.com
أنشئ رموز QR الخاصة بك وعزز عملك أو فكرتك. قم بإنشاء رموز QR الخاصة بك وإدارتها وتتبعها إحصائيًا بسهولة.
RetargetKit
retargetkit.com
تتبع نقراتك ومعدلات التحويل، واجمع العملاء المتوقعين، وأنشئ صفحات ويب لمنصة المنتجات التابعة الخاصة بك الكل في واحد ببضع نقرات.
Leaf.page
leaf.page
صفحة واحدة لحياتك المهنية
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page هي أداة سهلة الاستخدام لإنشاء صفحة رائعة لجميع الشبكات الاجتماعية وبرامج المراسلة. تساعد مجموعة كبيرة من القوالب وميزات التخصيص في إنشاء صفحات رائعة لشركتك. الميزات: - إنشاء صفحات متعددة في مشروع واحد - دعم Google Analytics وFacebook Pixel وTikTok Pixel - إنشاء متجرك الإلكتروني الخاص باستخ...
Social Unicorn
social-unicorn.com
لكي تنمو، تحتاج علامتك التجارية إلى الرؤية. في حين أن القنوات الاجتماعية رائعة لنشر الكلمة، فإن الحفاظ على LinkedIn وTwitter يستغرق وقتًا طويلاً ويتطلب إلهامًا مستمرًا. مع Social Unicorn، كل شيء تلقائي! تقوم بتغذية الجهاز بكل ما تريد قوله (قوائم منشورات المدونة، والاقتباسات، والإحصائيات، والنصائح، ...
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks هو برنامج تحسين محركات البحث الذي يساعد في تحسين محركات البحث خارج الصفحة. نحن نساعد في تبسيط إنشاء الروابط وتوفير الوقت لمنشئي الروابط. نقوم بذلك عن طريق: 1. إنشاء مجتمع من مسوقي SaaS المعتمدين والمهتمين بالتعاون في المحتوى 2. بمجرد إدخال كلماتك الرئيسية ذات الأولوية، نقوم بالبحث عنها في...
geno.link
geno.link
Geno.link هو برنامج لجميع المبدعين الرقميين والمدربين والمسوقين ورجال الأعمال وأي شخص يرغب في مشاركة وبيع وعرض المزيد عبر الإنترنت، حتى بدون موقع ويب باهظ الثمن ومعقد.
Amplify
amplify.link
يوفر Amplify.link الأدوات والمعرفة لمساعدة الفنانين والمبدعين على تسويق أنفسهم بشكل أكثر فعالية، والوصول إلى المزيد من المعجبين، وتحقيق الدخل من جماهيرهم. تقديم صفحات ارتباط ذكية قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتسويق الموسيقى، وتحليلات ورؤى قوية، وميزات تفكير تقدمي لمساعدة المستخدمين على التفاعل مع معجبي...
1LINK.IO
1link.io
تحسين تجربة المستخدم وتحسين تواجد تطبيقك تلقائيًا على الويب. تم تضمين اكتشاف الجهاز والصفحة المقصودة والتحليلات.
Soundplate Clicks
click.soundplate.com
تُعد Soundplate Clicks الأداة المثالية لإنشاء روابط موسيقية ذكية للتسويق وحملات الحفظ المسبق وصفحات الفنانين والمزيد. انتقل على الفور بحملات تسويق الموسيقى الخاصة بك إلى المستوى التالي. استخدم Soundplate Clicks لإنشاء روابط ذكية ذكية لموسيقاك بسهولة مع ميزات جديدة مبتكرة مصممة للمساعدة في تنمية قاعد...
Veshort
veshort.com
Veshort عبارة عن أداة لتقصير عناوين URL تم إنشاؤها باستخدام أدوات تسويقية قوية لمساعدتك في الوصول إلى عملائك بكفاءة. من خلال منصتنا الشاملة، سيكون لديك كل ما تحتاجه لبدء حملتك التسويقية.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink هو رابط في صانع السيرة الذاتية لإنشاء صفحات ارتباط حيوية ذكية. أنشئ صفحات سيرة ذاتية ذكية لروابط الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. يساعدك Tapbiolink على إنشاء رابط في الصفحات الحيوية لدمج جميع الروابط والأشياء المهمة في مكان واحد. يأتي Tapbiolink مزودًا بأكثر من 20 ملحقًا لإنشاء صفحات مقصودة ...
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic هو منشئ رموز QR سهل الاستخدام وقابل للتتبع ويوفر ميزات تخصيص متقدمة. باستخدام هذه الأداة، يعد إنشاء رمز QR مخصص بالكامل أمرًا بسيطًا مثل مسح الرمز ضوئيًا. يوفر QR Code Dynamic الفرصة لتبادل المعلومات فقط من خلال المسح بفضل 13 نوعًا مختلفًا من الأكواد التي تم إنشاؤها لحالات استخدام مخ...
ME-QR
me-qr.com
ME-QR هو منشئ رموز QR مجاني يسمح لك بإنشاء رموز QR وتخصيصها لأغراض مختلفة. إليك ما يجعلنا متميزين: • مجاني وقابل للتخصيص: قم بإنشاء رموز QR لمواقع الويب والنصوص وبطاقات vCard ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد. قم بتخصيصها من خلال مجموعة واسعة من الإطارات المجانية التي تتناسب مع علامتك التجارية أو منا...
L2QR
l2qr.com
يعمل L2QR على سد الفجوة بين التجارب غير المتصلة بالإنترنت والتجارب عبر الإنترنت. من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة، يمكن للجمهور المستهدف للعملاء الوصول بسهولة إلى المحتوى الرقمي أو مواقع الويب أو ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية أو معلومات المنتج أو العروض الترويجية أو أي موارد أخرى عبر الإنترنت. يس...
Keyri
keyri.com
Keyri هي شركة مصادقة رائدة، توفر للعملاء نموذجًا بسيطًا وآمنًا لمصادقة MFA بدون كلمة مرور. تعمل منصتنا على تحويل كل تسجيل دخول إلى عملية تعتمد على القياسات الحيوية من خطوة واحدة والتي توفر تجربة مستخدم سلسة مع تعزيز أمان الحساب. يقوم المستخدمون ببساطة بمسح رمز QR الموجود على صفحة تسجيل الدخول الخاصة...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link هو النظام الأساسي الخاص بك لإنشاء وإدارة رموز QR للرابط الرقمي GS1 على نطاق واسع. يمكنك عرض منتجاتك عبر الإنترنت باستخدام رقم GTIN فقط، وتبسيط الامتثال للصفحات الذكية، وإشراك المتسوقين بشكل أفضل قبل الشراء وبعده.
Ringpin
ringpin.com
Ringpin هي أسهل أداة للمبيعات عن بعد. إنه مركز اتصال متعدد القنوات مزود بأداة واجهة أمامية لتمكين جميع قنوات الاتصال لموقعك أو عملك بسرعة.
QR Code KIT
qrcodekit.com
QR Code KIT، المعروف سابقًا باسم uQR.me، هو أقدم مولد لرموز QR الديناميكية وحل شامل لجميع احتياجات QR.
Digiphy
digiphy.it
تقوم Digiphy بإعادة تعريف التسويق السياقي. من خلال ربط العلامات التجارية مباشرة بالعملاء، تقوم Digiphy ببناء وتقديم تجارب رقمية ديناميكية في اللحظات ذات الصلة بالسياق من أي منتج مادي ونقطة اتصال مع العميل. يعمل حل الخدمة الذاتية المرن الخاص بنا على رفع مستوى رواية العلامة التجارية وإنشاء قناة تسويق ...
JoyQR
joyqr.com
تُحدث منصتنا ثورة في كيفية تواصلك مع جمهورك، حيث تقدم إنشاء رمز الاستجابة السريعة المخصص وصفحات الارتباط الحيوي الجذابة. انغمس في عالم من الرؤى من خلال تحليلاتنا الشاملة، المصممة خصيصًا لتضخيم استراتيجياتك التسويقية. استمتع بمتعة التفاعل السلس وشاهد تأثير علامتك التجارية ينمو مع JoyQR - حيث يؤدي كل ...
Blinq.me
blinq.me
Blinq عبارة عن منصة مبتكرة تُحدث ثورة في طريقة تواصل المحترفين ومشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم. باعتبارها المزود العالمي الأول لبطاقات العمل الرقمية، تقدم Blinq بديلاً سلسًا وصديقًا للبيئة للبطاقات الورقية التقليدية. باستخدام Blinq، يمكن للمستخدمين إنشاء بطاقات رقمية مخصصة لا تحتوي فقط على تفاصيل...
AIQrArt
aiqrart.co
اكتشف عالم AIQrArt التحويلي، حيث يمتزج الفن بسلاسة مع التكنولوجيا. ارفع مستوى حضور علامتك التجارية من خلال رسومات الاستجابة السريعة المذهلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن عدم رؤيتها فحسب، بل تذكرها أيضًا. يتيح لك AIQrArt إنشاء رموز QR فريدة وتفاعلية مملوءة بالذوق الفني، مما يعزز ت...
GoCodes
gocodes.com
لا مزيد من الأدوات المفقودة! تتبع أجهزتك من خلال حلنا سهل الاستخدام الذي يتضمن ملصقات متينة وبرامج سحابية وتطبيقات الماسح الضوئي وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). إن حلنا الشامل المصمم خصيصًا لعملاء الصناعة، يعني أنه يمكنك إدارة سلسلة الحضانة باستخدام هاتفك الذكي أثناء التنقل. يمكنك أيضًا نقل ...
QRPlus
qrplus.com.br
مع QRPlus ليس لديك أي قيود. جميع رموز QR التي تم إنشاؤها هنا ستعمل إلى الأبد، ولا تنتهي صلاحيتها وليس لها حدود للقراءة مثل المولدات الأخرى على الويب. رموز QR التي تم إنشاؤها ثابتة، لذا سيكون لديك دائمًا نفس نتيجة القراءة. اطمئن، لا تشغل بالك! جميع رموز QR التي يتم إنشاؤها هنا مجانية بنسبة 100% ويمكن...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
المشكلة التي نعمل على حلها تتسبب التقارير التسويقية غير الدقيقة في إحداث فجوة بقيمة 50 مليار دولار في ميزانيات التسويق الأمريكية كل عام. تساعد Campaigntrackly الشركات على سد هذه الفجوة من خلال تسهيل توحيد البيانات التعريفية للحملة وروابط التتبع التي تقدم رؤى دقيقة وقرارات تعتمد على البيانات بشكل أسه...
MENU TIGER
menu.qrcode-tiger.com
MENU TIGER هو برنامج قائمة على الإنترنت بدون رمز. تم تصميم حل قائمة رمز الاستجابة السريعة لتحسين العمليات اليومية لشركتك. كل ما يتعين على ضيوفك فعله هو مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا وتقديم طلبهم والدفع باستخدام أجهزتهم المحمولة. صمم قائمتك عبر الإنترنت المُحسّنة للجوال، وموقع الويب للمطعم، وقوائم...
Scanova
scanova.io
Scanova هي أداة SaaS رائدة عبر الإنترنت تساعد الشركات على إنشاء رموز QR وتصميمها وإدارتها وتتبعها لحالات الاستخدام الترويجية والتشغيلية. يستخدم المسوقون والشركات عبر الصناعات وأحجام الشركات Scanova لتشغيل حملات رمز الاستجابة السريعة عالية الأداء الشاملة. باستخدام Scanova، يمكن للمسوقين إشراك العملاء...
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
حصل على التصنيف رقم 1 في مجال إنشاء رموز الاستجابة السريعة للأعمال والتسويق. قم بإنشاء رموز QR وإدارتها باستخدام الشعار والتحليلات المتقدمة والتحميل المجمع وواجهات برمجة التطبيقات والأشكال لمواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات وبطاقات العمل الرقمية والنماذج وعنوان URL وvCard وFacebook وIn...
Uniqode
uniqode.com
يقع مقر Uniqode (Beaconstac سابقًا) في نيويورك، وهي تساعد أكثر من 25000 علامة تجارية عالمية على دمج مبادرات رمز الاستجابة السريعة الخاصة بها في منصة واحدة قابلة للتطوير. وهذا يمكّنهم من ربط رؤى رمز الاستجابة السريعة باستراتيجية تسويق أوسع عبر الهاتف المحمول. نحن نخدم العملاء في أكثر من 40 دولة. نحن ...