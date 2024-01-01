TLDR This

TLDR This

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الموقع الإلكتروني: tldrthis.com

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TLDR هي أداة مجانية لتلخيص النصوص عبر الإنترنت تستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتكثيف المقالات أو المستندات أو المقالات أو الأوراق الطويلة تلقائيًا في فقرات تلخيصية رئيسية. يمكن استخدام الأداة من قبل أي شخص غارق في المعلومات الزائدة، مثل الطلاب الذين يدرسون للامتحانات، والكتاب الذين يتطلعون إلى تلخيص مقالاتهم بسرعة، والمدرسين الذين يحتاجون إلى تلخيص مستند طويل أو فصل لطلابهم، أو الصحفيين الذين يحتاجون إلى تلخيص مقال مقالة طويلة لصحيفتهم أو مجلتهم. TLDR يؤدي هذا إلى إزالة الإعلانات والنوافذ المنبثقة والرسومات وغيرها من عوامل التشتيت عبر الإنترنت لتمنحك تجربة قراءة نظيفة ومركزة، مع تحديد النقاط الأكثر صلة من النص وتصفية الحجج الضعيفة والتكهنات التي لا أساس لها والعبارات البراقة ومضيعات الاهتمام. علاوة على ذلك، تقوم الأداة تلقائيًا باستخراج معلومات المؤلف والتاريخ والصور ذات الصلة والعنوان ووقت القراءة من المقالات الإخبارية ومنشورات المدونة. كما أنه مدمج مع ملحقات المتصفح، بحيث يمكن تلخيص المقالات بنقرة واحدة فقط.

الموقع الإلكتروني: tldrthis.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TLDR This. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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