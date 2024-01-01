TipLink

TipLink

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: tiplink.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TipLink على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرسل عملة مشفرة إلى أي شخص لديه TipLink، حتى لو لم يكن لديه محفظة مشفرة على Solana. إن المطالبة بمحفظة TipLink الرقمية التي تحتوي على أصول مثل NFTs والرموز المميزة أمر بسيط مثل النقر فوق الرابط.

الموقع الإلكتروني: tiplink.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TipLink. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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