بدائل - Timely

Calendly

Calendly

calendly.com

يساعد Calendly الأفراد والفرق والمؤسسات على أتمتة دورة حياة الاجتماع على مستوى العالم عن طريق إزالة الجدولة ذهابًا وإيابًا. يمكّن Calendly الشركات من إبرام الصفقات وتوظيف المرشحين وبناء العلاقات وتنمية أعمالهم بشكل أسرع. يستخدم أكثر من 20 مليون مستخدم في 230 دولة تطبيق Calendly لتبسيط الاجتماعات وال...

Motion

Motion

usemotion.com

Motion هي أداة التركيز والإنتاجية التي يستخدمها الآلاف من الرؤساء التنفيذيين والمهنيين ذوي الأداء العالي. إنه يحمي وقتك وتركيزك حتى تتمكن من إنفاقه على الأمور الأكثر أهمية

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings

microsoft.com

Microsoft Bookings هو تطبيق لجدولة المواعيد يساعدك على تتبع حجوزاتك وموظفيك وعملائك. لن تفوت أي موعد أبدًا، وسيكون لديك عدد أقل من حالات عدم الحضور.

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling هو حل برمجي لجدولة المواعيد قائم على السحابة يمكّن أصحاب الأعمال من إدارة مواعيدهم عبر الإنترنت. يلبي المنتج احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك المهنيين الأفراد. تتيح Acuity Scheduling للمستخدمين أتمتة حجوزات المواعيد من خلال تقديم عرض في الوقت الفعلي للوقت المتاح لهم. ل...

Brevo

Brevo

brevo.com

في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...

Housecall Pro

Housecall Pro

housecallpro.com

يدعم Housecall Pro المحترفين في جميع جوانب سير العمل اليومي، بما في ذلك: جدولة الوظائف، وقاعدة بيانات العملاء، ومعالجة الفواتير والدفع، وإرسال الفنيين، وغير ذلك الكثير. كما أنه متكامل تمامًا مع الوصول إلى تطبيق حجز المستهلك Housecall. Housecall Pro هي أداة متكاملة الخدمات تمكن محترفي الخدمة من إدارة...

Zoho Bookings

Zoho Bookings

zoho.com

جدولة عبر الإنترنت لتقديم أفضل الاستشارات. يقوم Zoho Bookings بمزامنة التقويمات الخاصة بك مع السماح للعملاء بجدولة المواعيد ودفع ثمنها ذاتيًا. يتم تخصيص واجهة المستخدم الخاصة بنا تلقائيًا لتناسب مجال عملك، مما يعني أنك تشعر وكأنك في بيتك. قل مرحباً للجدولة الذكية!

Doodle

Doodle

doodle.com

تعتبر Doodle الشركة الرائدة عالميًا في الجدولة عبر الإنترنت، وهي أقوى طريقة لجدولة الاجتماعات مع العملاء والزملاء والفرق. احصل على أفضل وقت للاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق وغير ذلك الكثير باستخدام مجموعة أدوات التقويم سهلة الاستخدام. تعرف على سبب ثقة 30 مليون مستخدم في Doodle كل شهر لجمع الأشخاص...

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook هي منصة إدارة تدفق العملاء المركزية التي تمكن الشركات المستقلة من تقديم تجارب عملاء رائعة والعمل بثقة. الميزات الأساسية: - الفواتير - المقترحات - المدفوعات عبر الإنترنت - الجدولة - نموذج الاتصال وإدارة العملاء المحتملين - الكتيبات ذات العلامات التجارية - مسك الدفاتر - تكامل Quickbooks - تذ...

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

أكثر من مجرد برنامج لبوابة العميل، فإن SuiteDash عبارة عن منصة سحابية متكاملة تمامًا والتي ستلبي تمامًا احتياجات البرامج لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لسوء الحظ، أصبح العديد من أصحاب الأعمال محبطين بشكل لا يصدق من البرامج لأنهم أنفقوا الكثير من الوقت والمال في محاولة تعلم أنظمة متعددة، ثم ج...

Mindbody

Mindbody

mindbodyonline.com

هل تبحث عن تمرين جديد؟ هل ترغب في الانضمام إلى دروس اليوغا بتكلفة أقل؟ هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على تمارين جديدة في المنزل؟ يمكن أن يساعدك تطبيق Mindbody في العثور على أفضل مكان لممارسة التمارين الرياضية على هذا الجسم الشاطئي. سواء كنت تبحث عن تمرين للمبتدئين أو تحاول تحقيق أهداف اللياقة البدني...

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom هي مساحة عمل تجارية لأصحاب الأعمال المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص ومحترفي الخدمات. فهو يربط جميع نقاط اتصال العميل في تجربة احترافية، بما في ذلك النماذج الرقمية وعروض الأسعار والعقود والفواتير والمدفوعات الرقمية والاتصالات والجدولة وحتى بوابة العميل. Bloom عبارة عن مجموعة كاملة من أدوات ا...

Picktime

Picktime

picktime.com

Picktime عبارة عن منصة جدولة المواعيد التي تمكن الشركات من إدارة المواعيد والموظفين والخدمات دون أي متاعب. إنه حل شامل للشركات التي تحتاج إلى جدولة من أي نوع. سواء كان ذلك لإدارة الغرف، أو تأجير المعدات، أو حجوزات الفصول الدراسية، أو إدارة الأحداث، أو إدارة الدورة التدريبية، فنحن ندعمك. قم بالتسجيل ...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai هي عبارة عن منصة شاملة للوكالات الإبداعية والرقمية والاستشارات ومقدمي الخدمات المهنية. وهو مصمم لتزويد الشركات بنظرة عامة كاملة وفي الوقت الحقيقي عن أعمالها. قم بتبسيط عمليات عملك ودمج مشاريعك وعملائك وفريقك في منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. بدءًا من العقود والمقترحات وإدارة المشاريع وحت...

Cal.com

Cal.com

cal.com

جدولة مفتوحة المصدر: أرسل رابطًا واجتمع أو أنشئ سوقًا كاملاً ليتواصل البشر معه.

Setmore

Setmore

setmore.com

Setmore هو برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت يساعدك على جدولة المواعيد عبر الإنترنت وإدارة المواعيد والجداول والعملاء، كل ذلك من خلال تطبيق ويب سهل الاستخدام.

Booksy

Booksy

booksy.com

يمنحك Booksy Biz جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة أعمالك وتنميتها. تطبيق واحد لقبول المواعيد وإدارة التقويم الخاص بك ومعالجة المدفوعات وجذب عملاء جدد والمحافظة على عودتهم مرة أخرى. مع أكثر من 38 مليون عميل حول العالم يستخدمون Booksy لحجز المواعيد، نضمن لك زيادة مدى وصولك. قم بإدراج عملك للحصول على م...

Qualified

Qualified

qualified.com

مؤهل هو النظام الأساسي لتوليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. العلامات التجارية الرائدة في مجال التعاملات بين الشركات (B2B)، مثل Adobe وLaunchDarkly وSurveyMonkey وThoughtSpot وVMWare تثق في أنها مؤهلة لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة من أعظم أصول المبيعات والتسويق لديها - م...

zcal

zcal

zcal.co

الجيل التالي من بديل استطلاعات الرأي Calendly ورسومات الشعار المبتكرة المجانية التي تجعل الجدولة شخصية مرة أخرى. ابحث عن الوقت المثالي للاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق وغير ذلك الكثير.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسج...

SimplyBook.me

SimplyBook.me

simplybook.me

يقدم SimpleBook.me برنامجًا بسيطًا وواسع النطاق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت يناسب جميع الشركات التي تقبل المواعيد الزمنية. الآن يمكن لعملائك أخيرًا حجز المواعيد عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتلقي تذكيرات عبر الرسائل القصيرة/البريد الإلكتروني للتخلص من عدم الحضور. سوف تحصل على صفحة...

Weshare

Weshare

weshare.net

اسمح لـ Weshare بأتمتة جدولة مواعيدك. Weshare هي أسهل طريقة لجدولة المواعيد مع أي شخص وفي أي مكان. متصل بالإنترنت، وغير متصل بالإنترنت، أثناء التنقل.

YouCanBook.me

YouCanBook.me

youcanbook.me

امنح عملائك تجربة حجز أفضل وتميز عن منافسيك من خلال تجربة جدولة مخصصة بالكامل تعمل ببساطة. الحجوزات هي عملك. يتيح لك YouCanBookMe إنشاء أفضل تجربة حجز لعملائك - ولعملك. قم بتخصيص صفحة الحجز الخاصة بك لتناسب طريقة عملك. أنشئ تجربة جدولة فريدة لشركتك من خلال خيارات عرض متعددة وإشعارات قابلة للتخصيص حت...

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving هو برنامج إدارة الأعمال الشامل والأسرع نموًا في مجال اللياقة البدنية والعافية. يعد WellnessLiving، الذي يحظى بثقة أكثر من 5000 من أصحاب الأعمال وأكثر من 15 مليون مستخدم حول العالم، البرنامج الوحيد الذي تحتاجه لإدارة أعمالك وتنميتها. إنها ميسورة التكلفة وموثوقة وسهلة الاستخدام، وتوفر ج...

OnceHub

OnceHub

oncehub.com

يساعد OneHub المؤسسات الكبيرة والصغيرة على تسريع المبيعات وتبسيط تقديم الخدمات من خلال جدولة المواعيد وحلول المشاركة الرقمية التي تتكيف مع تفضيلات عملائها في الوقت الفعلي. المعروف سابقًا باسم "ScheduleOnce"، نحن معروفون على نطاق واسع باعتبارنا الشركة الرائدة في الحجز والتقويم عبر الإنترنت، ولكن عر...

vcita

vcita

vcita.com

تتيح لك vcita التركيز على تنمية أعمالك والبقاء منظمًا وتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال منصة إدارة بديهية. قم بأتمتة المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحصيل الدفعات والفوترة والجدولة وتذكيرات العملاء وإدارتها - تتبع تفاعلاتك مع العملاء من خلال حفظ الملاحظات وعرض سجل دفعات العملاء من ...

Yesware

Yesware

yesware.com

تساعد Yesware فرق المبيعات عالية الأداء على القيام بالتواصل الهادف عبر البريد الإلكتروني على نطاق واسع. إذا كنت بحاجة إلى تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني، ولكن برامج مبيعات المؤسسات المعقدة مبالغ فيها - فجرّب Yesware. توجد الوظيفة الإضافية لـ Outlook وGmail الخاصة بـ ...

Appointy

Appointy

appointy.com

برنامج جدولة المواعيد برنامج جدولة المواعيد برنامج جدولة المواعيد برنامج مجاني لجدولة المواعيد عبر الإنترنت نظام الحجز برنامج الحجز برنامج الحجز عبر الإنترنت

Appointlet

Appointlet

appointlet.com

يتيح لك Appointlet تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء من خلال السماح لهم بالتواصل معك مباشرة من الصفحات المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني ومسارات المبيعات. تتم بعد ذلك إضافة الحجوزات بسلاسة إلى تقويم Google أو Office 365 الخاص بك حتى تتمكن من التركيز على البيع! أبلغ العملاء عن زيادة تصل إلى...

Xoyondo

Xoyondo

xoyondo.com

Xoyondo هي أداة جدولة مجانية عبر الإنترنت تعمل على تبسيط مهمة العثور على موعد لحدث أو اجتماع بين مجموعة من الأشخاص. إنه يوفر العديد من الميزات مثل استطلاعات الاجتماع المجهولة والتذكيرات وطلب معلومات إضافية والمزيد. يمكن الجمع بين أنواع متعددة من استطلاعات الرأي. يقدم الإصدار التجاري من Xoyondo تصميم...

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