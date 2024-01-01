بدائل - Ticketer
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...
Airmeet
airmeet.com
اكتشف منصتك المفضلة لمؤتمرات القمة الافتراضية والمؤتمرات عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. مصممة للمشاركة من خلال تجربة مخصصة. حاول مجانا!
JotForm
jotform.com
إذا كنت بحاجة إلى نماذج عبر الإنترنت لجذب العملاء المحتملين، وتوزيع الاستطلاعات، وجمع المدفوعات والمزيد، فإن JotForm هو الحل المناسب لك. تعرف على المزيد حول كيف يمكننا المساعدة على JotForm.com.
Whova
whova.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek هو أكبر محرك بحث لتذاكر الأحداث على الويب. اكتشف الأحداث التي تحبها، وابحث في جميع مواقع التذاكر، وشاهد مواقع المقاعد، واحصل على أفضل العروض على التذاكر.
Greenvelope
greenvelope.com
دعوات رقمية أنيقة وصديقة للبيئة + تتبع الرد على الدعوة للمضيف الحديث.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo هو برنامج الأحداث الأكثر شعبية في العالم. تعمل منصتنا على تمكين كل منظم ومسوق وعارض وحاضر من إطلاق العنان لقوة الأحداث.
BigMarker
bigmarker.com
قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت سيحبها جمهورك. إذا كنت مستعدًا لبرنامج ندوة عبر الإنترنت سهل وقابل للتخصيص بدون تنزيلات أو متاعب، فمرحبًا بك في بيتك.
Run The World
runtheworld.today
يساعدك Run The World على استضافة مؤتمرات ومحادثات وساعات سعيدة افتراضية. قم بإنشاء أحداث جذابة عبر الإنترنت للتدريس والتواصل وبناء المجتمع. ابدأ مجانًا!
Ticket Tailor
tickettailor.com
يعد Ticket Tailor حلاً بسيطًا ومجانيًا لإصدار تذاكر الأحداث للأحداث بجميع الأشكال والأحجام. قم بالتسجيل مجانًا، واحصل على الحدث الأول مباشرة، وقم ببيع التذاكر عبر الإنترنت.
Evite
evite.com
Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource هو نظام تذاكر مجاني وسهل الاستخدام عبر الإنترنت لأي نوع من الأماكن أو الأحداث. قم بترويج وإدارة وبيع تذاكر الأحداث الخاصة بك عبر الإنترنت - كل ذلك مجانًا!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث...
BlipCut
blipcut.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو إبداعية بتقنية الذكاء الاصطناعي على Discord مجانًا تمامًا! قم بتحويل النص الخاص بك بسلاسة إلى مقاطع فيديو جذابة، وأعد تعريف السرد الخاص بك وعزز التجارب المرئية باستخدام مولد الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعي المتطور مثل Sora OpenAI.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من المسوقين في مجال B2B من الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاست...
Swapcard
swapcard.com
قم بإدارة معارض ومؤتمرات أكثر ذكاءً، بدون أي صداع Swapcard عبارة عن نظام أساسي سهل الاستخدام للتسجيل والمشاركة تم تصميمه لتحقيق إيرادات أعلى في الأحداث الخاصة بك.
Regpack
regpack.com
تسجيل وشحن وإدارة عملائك. Regpack هو حل تأهيلي يسمح للمؤسسات بالتسجيل وتحصيل رسوم مقابل خدماتها عبر الإنترنت.
EventX
eventx.io
"الأحداث في أي مكان وفي أي وقت ولأي شخص." الأحداث هي المكان الذي تحدث فيه الاتصالات الهادفة وتبادل المعرفة. نحن هنا لجعل الأحداث بسيطة ومؤثرة. EventX عبارة عن منصة SaaS للأحداث الافتراضية حائزة على جوائز، وموفر حلول إدارة الأحداث الذكية الكل في واحد. نحن نقدم حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة للشركا...
AnyRoad
anyroad.com
منصة التسويق التجريبية الرائدة لتشغيل الأحداث والتجارب وتحسينها، وتنمية الولاء للعلامة التجارية وتحقيق عائد أكبر على الاستثمار.
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Townscript
townscript.com
هل تبحث عن شيء يمكنك القيام به في الهند؟ اكتشف أفضل الفعاليات والأنشطة. استكشف وشراء تذاكر للترفيه والتعليم والتعلم والتكنولوجيا والأعمال والشبكات والرياضة واللياقة البدنية والسفر والمغامرة والأسباب الاجتماعية وغيرها والمزيد من الأحداث في الهند
Trybooking
trybooking.com
قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت باستخدام نظام حجز الأحداث المفضل في أستراليا. لتلبية جميع احتياجاتك من تذاكر الأحداث، بدءًا من التجمعات الصغيرة وحتى المهرجانات الكبيرة، فإن نظام حجز الأحداث الخاص بنا يلبي احتياجاتك.
Eventzilla
eventzilla.net
يتيح لك Eventzilla إعداد نماذج التسجيل المخصصة وإرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني وإدارة عمليات الإلغاء في مكان واحد. يمكن للحاضرين في الحدث التسجيل عبر الإنترنت وإجراء عمليات دفع آمنة عبر الإنترنت.
Freshtix
freshtix.com
تم تأسيس Freshtix على يد فريق يتمتع بسنوات من الخبرة في بيع ملايين التذاكر، وهو شريك موثوق به لإصدار التذاكر من البداية إلى النهاية للمؤسسات الرائدة مثل Centennial Olympic Park، وClear Channel، وHard Rock Cafe، وCallenwolde Fine Arts Center، وStarwood Hotels، وغيرها الكثير. أكثر. توفر Freshtix تقنية...
Tixologi
tixologi.com
Tixologi هو برنامج التذاكر القائم على blockchain والذي يتيح لمنتجي الأحداث والأماكن والفرق السيطرة على التذاكر الخاصة بهم. يتيح Tixologi لمنتجي الأحداث الحصول على مصادر إيرادات جديدة من المبيعات الثانوية والمبيعات القابلة للتحصيل، وفهم جميع حاملي التذاكر وليس فقط مشتري التذاكر، والقضاء على التذاكر ا...
TicketWeb
ticketweb.com
اكتشف تجربتك الحية مع الحفلات الموسيقية المستقلة والكوميديا والنوادي والمسرح وتذاكر فعاليات المهرجانات على TicketWeb
TicketSignup
ticketsignup.io
توفر منصة التذاكر الشاملة والمجانية والشاملة الخاصة بـ TicketSignup حلولاً بدءًا من أدوات التسويق وحتى إدارة يوم الحدث لأننا نؤمن بأن الجميع يستحقون تكنولوجيا قوية لتحسين أحداثهم.
TicketLab
ticketlab.co.uk
قم بإعداد الحدث الخاص بك وابدأ في بيع التذاكر اليوم! Ticketlab مجاني تمامًا وسهل الاستخدام للغاية وسنكون على استعداد لمساعدتك في كل خطوة على الطريق.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator هي أداة برمجية عبر الإنترنت تسهل على منظمي الأحداث إنشاء تذاكر أحداث تستخدم مرة واحدة والتحقق من صحتها باستخدام تطبيق على الهاتف الذكي. الأداة سريعة وسهلة الاستخدام وبأسعار معقولة. باستخدام Ticket Generator، يمكن لمنظمي الأحداث تصميم وإنشاء وتوزيع تذاكر الأحداث في دقائق دون الحاجة إ...
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
"ليست شركة تذاكر..." إن Ticket Fairy عبارة عن حل متكامل للتسويق والتحليلات يساعد شركات الأحداث على زيادة الإيرادات من خلال زيادة الوصول ومزيد من البيانات وخفض تكاليف التشغيل. تشغيل الأحداث يمثل مخاطرة كبيرة.
Sickening Events
sickeningevents.com
Sickening Events عبارة عن برنامج لإصدار التذاكر، وإدارة الأحداث، ومنصة لجمع التبرعات/المنظم للأحداث، وأماكن الترفيه، والنوادي، والمهرجانات، والمؤتمرات، والمسارح، والمنتجين، والمروجين، والمنظمات غير الربحية، والمزيد.
EventRegist
eventregist.com
تسجيل الأحداث عبارة عن خدمة يمكن لأي شخص الإعلان بسهولة عن الأحداث والتسوية المسبقة والتطبيق وإدارة المشاركين.
AttendStar
attendstar.com
برنامج حجز التذاكر للحدث + التسويق والخدمات اللوجستية. استمتع بحدث مذهل مع الشركاء الذين يرشدونك إلى حدث مربح وساحر.
Weezevent
weezevent.com
أنشئ التذاكر المخصصة لك عبر الإنترنت في دقائق. ما عليك سوى إنشاء الحدث الخاص بك ونشره ببضع نقرات، أو دمج المكون الإضافي للتذاكر في موقع الويب الخاص بك وصفحة Facebook والاستعداد لبيع التذاكر الخاصة بك وإرسال دعواتك وتسجيل الحضور وإدارة عضوياتك عبر الإنترنت!
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager عبارة عن منصة رائدة لإدارة الأحداث والضيوف والتي تمكن الشركات من تسهيل ترفيه العملاء وتحقيق عائد أكبر على الاستثمار. فهو يوفر تقنية مريحة وبسيطة لإدارة التذاكر الرياضية والترفيهية للشركات، وإنشاء تجارب استثنائية لدورة حياة الضيف، وإعداد تقارير حول فعالية جميع المشاركات في الوقت الفعلي....
The Ticketing
theticketing.co
"The Ticketing" عبارة عن منصة متطورة لحجز التذاكر للفعاليات تربط منظمي الفعاليات بجمهورهم بسلاسة، مما يحدث ثورة في الطريقة التي يكتشف بها الأشخاص الأحداث ويشترونها ويجربونها. تتميز هذه المنصة سهلة الاستخدام بواجهة أنيقة، مما يوفر لمنظمي الأحداث أدوات قوية لإنشاء الأحداث وتخصيصها دون عناء. يمكن لمنظم...
CrowdComms
crowdcomms.com
سواء كنت تدير حدثًا شخصيًا أو مختلطًا، فسنساعدك على تقديم تطبيق حدث مرن وجميل يحمل علامة تجارية سيحبه الحاضرون. الويب أو Native أو كليهما، يجد الحاضرون أنه من السهل الوصول إليه وسهل الاستخدام. تحدث إلينا حول متطلبات الحدث المحددة الخاصة بك. نهجنا تعاوني وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تخصي...
Corsizio
corsizio.com
Corsizio عبارة عن منصة لتسجيل الأحداث تمكن المعلمين ومنظمي الأحداث من إنشاء صفحات الأحداث والتسجيل لأي فصل أو دورة تدريبية أو ورشة عمل أو جلسة تدريبية أو برنامج تعليمي أو حدث مماثل بسرعة وسهولة. إنه يتميز بتقنية رائدة، وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وحديثة، وأعلى مستوى من الأمان وفقًا لمعايير الصناعة،...
WhenNow
whennow.com
WhenNow هو حل لتسجيل الأحداث عبر الإنترنت وإصدار التذاكر للأحداث من أي حجم، والذي يسمح للمستخدمين بإنشاء أحداث مخصصة وبيع التذاكر وتسجيل الحضور في الحدث باستخدام التطبيقات الأصلية لنظامي التشغيل iOS وAndroid.
JRNI
jrni.com
JRNI هو الحل المؤسسي العالمي الأول والوحيد الذي يدمج الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) في البريد الإلكتروني والدردشة وقنوات الاتصال الأخرى لأتمتة جدولة المواعيد وإدارة الأحداث والاصطفاف في قائمة الانتظار. تدير الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من JRNI اتصالات العملاء وقراءة استجابات ال...
Eventsize
eventsize.com
تجربة الحياة! ابحث عن الأنشطة التي يمكنك القيام بها وانضم إلى الأحداث القادمة في مدينتك
EventHub
eventhub.net
يقوم EventHub بربط الحاضرين في الحدث الخاص بك بالمعلومات التي يحتاجون إليها لتحقيق أقصى استفادة من الحدث الخاص بك. يستفيد EventHub من قوة الأجهزة المحمولة وHTML5 لتقديم الأدوات ذات الصلة المستندة إلى الحضور.
Booked it
booked.it
تبدأ قصتنا مع Licklist، التي تأسست في عام 2015 كمجتمع يجتمع فيه قطاع الحياة الليلية. بحلول عام 2020، كان لدينا 600000 مستخدم، وإجمالي مبيعات سنوية بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني و6000 مكان للحياة الليلية مدرجين. أصبحت علامتنا التجارية لقائمة الرغبات أقوى من أي وقت مضى. لكننا أردنا تعزيز خدماتنا. في عا...
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand هو برنامج للتسجيل عبر الإنترنت وإدارة مجردة مناسب للأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة، مع طموح لتخفيف معاناة منظمي الأحداث وتوفير تجربة سلسة للحاضرين.
ClassBento
classbento.com.au
يركز ClassBento على الفنون الممتعة والحرف اليدوية ودروس الطهي. وبسبب هذا التركيز، فإننا نقدم تجربة أفضل بكثير لهذه الفئة من مقدمي الخدمة الآخرين. نحن نقدم أدوات تساعد المعلمين على التقاط الحجوزات وإدارتها من مواقع الويب الخاصة بهم، للتواريخ العامة القابلة للحجز الفوري، وطلبات المجموعات الخاصة، بالإض...
Konfeo
konfeo.com
Konfeo هو برنامج لتسجيل الأحداث يمكّنك من إنشاء حدث بسرعة، ويتيح للمستخدمين التسجيل ودفع ثمن التذاكر.
EventAct
eventact.com
Eventact هو SaaS لإدارة الأحداث. يمكّن Eventact مخططي الأحداث من إنشاء وإدارة الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية. يتضمن Eventact كل ما تحتاجه لإدارة الأحداث الخاصة بك. تشمل الوحدات التسجيل والإقامة واستضافة الأحداث الافتراضية ومنشئ موقع الأحداث. أكشاك العارضين الافتراضية، وتطبيق جمع العملاء المحت...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
اجعل اجتماعاتك وندواتك عبر الإنترنت خاصة بك - ذات علامة بيضاء وعلامة تجارية مخصصة لجميع اتصالات مؤسستك. قم بتبسيط وتبسيط الاجتماعات والعروض التقديمية والندوات عبر الإنترنت. لا حاجة لمنصات متعددة أو حسابات منفصلة - يمكنك القيام بكل ذلك من خلال Cloudpresenter. مشاركة المحتوى، والعرض المشترك، واستطلاعا...
Big Tickets
bigtickets.com
منصة سهلة الاستخدام لكنها قوية لإدارة الأحداث الخاصة بك وتنفيذها وتنميتها. يوفر برنامج تذاكر الأحداث الخاص بنا منصة كاملة، مع ميزات تركز على التسويق والتدفق النقدي والتحليلات. لقد عملنا بلا كلل لتطوير حل واحد لجميع الأحداث. اليوم، Big Tickets هي المنصة المفضلة لآلاف المنظمات بما في ذلك Luke Bryan Fa...
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud هي أسهل منصة لإدارة وترويج وبيع التذاكر للحدث الخاص بك. يتيح لك برنامج تسجيل الأحداث الخاص بـ Ticketbud إمكانية إعداد التذاكر وبيعها في أقل من 5 دقائق. يمنحك معالجنا الداخلي دفعات يومية، مما يعني أنك لم تعد مضطرًا إلى الانتظار حتى انتهاء الحدث للحصول على أموالك! وأخيرًا، يتمتع فريق تجربة ا...
Swell Fundraising
swellfundraising.com
توفر Swell حدثًا قائمًا على السحابة ومنصة لجمع التبرعات عبر الإنترنت مع ميزات نظير إلى نظير. مع Swell، يمكن إطلاق الأحداث على الفور افتراضيًا باستخدام وحدة البث المباشر المدمجة لدينا. تم تصميمه من قبل محترفين في المنظمات غير الربحية، وهو يتمتع بعملية حجز أنيقة للتذاكر المشتراة ولكن أيضًا تذاكر الضيو...
Eventbee
eventbee.com
برنامج سهل الاستخدام للتسجيل عبر الإنترنت وحجز تذاكر الأحداث. قم ببيع تذاكر الأحداث عبر الإنترنت، واحصل على الأموال على الفور باستخدام منصة Eventbee.
zkipster
zkipster.com
zkipster هي منصة لإدارة الأحداث لأفضل الأحداث في العالم. نحن نقدم أدوات فعاليات قوية ورؤى فريدة لبناء العلاقات مع الضيوف ورعايتها وإتقانها. نحن نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية والمنظمات ذات الشهرة العالمية فيما يتعلق بالبريد الإلكتروني المخصص، واتصالات الرسائل النصية القصيرة وواتساب، وإدارة الض...
Lyyti
lyyti.com
Lyyti هي منصة نجاح الأحداث الرائدة التي تساعدك على إنشاء أحداث مباشرة وعبر الإنترنت ومختلطة. النوع الذي يعزز اللقاءات الهادفة ويبني علاقات قوية ويؤدي إلى أعمال أفضل. تعمل وظائف Lyyti الآلية للتسجيل والتواصل وإعداد التقارير والتعليقات على التأكد من نجاح كل حدث للمشاركين والمنظمين على حدٍ سواء.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf هو برنامج لإدارة الأحداث تم إنشاؤه بواسطة شركة Jolly Technologies ومقرها كاليفورنيا. إنه مخصص لجميع أنواع الأحداث (المؤتمرات، جمع التبرعات، الاجتماعات، المعارض التجارية، الدورات التدريبية، ورش العمل) بجميع أحجامها. باستخدام منصة سطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن لمنظمي الأحداث إنشاء...
Event Smart
eventsmart.com
قم بتنظيم أحداث غير محدودة وقم ببيع تذاكر مدفوعة غير محدودة مجانًا في بلدك وبالعملة الخاصة بك على موقع ويب Event Smart الخاص بك.
RSVPify
rsvpify.com
منصة رائدة لحجز التذاكر وإدارة الأحداث عبر الإنترنت، تحظى بثقة 30% من قائمة Fortune 500. قم بإدارة الأحداث الكبيرة والصغيرة بسهولة وسلط الضوء على علامتك التجارية. ميزات قوية بما في ذلك دعوات البريد الإلكتروني، والتسجيل عبر الإنترنت والرد على الدعوة، وجمع البيانات المخصصة، وإدارة قائمة الضيوف، وتفضيل...
Agorify
agorify.com
يقف Agorify في طليعة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأحداث، مدفوعًا بإيماننا بأن حلول إدارة الأحداث عالية الجودة والفعالة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة. تعد منصتنا انعكاسًا لهذا الالتزام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المصممة للمناسبات بجميع الأحجام والميزانيات: - حل أكشاك الخدمة الذاتية: قم...