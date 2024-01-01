ThriveDesk

ThriveDesk

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: thrivedesk.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ThriveDesk على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج خدمة العملاء للأشخاص الذين يهتمون، من الأشخاص الذين يهتمون. باستخدام ThriveDesk، يمكنك إدارة جميع طلبات دعم العملاء الخاصة بك بسهولة في مكان واحد حتى تتمكن من التركيز على دفع نمو الأعمال.
الفئات:
Business
برامج مكتب المساعدة
برامج الدردشة الحية
برنامج البريد الوارد المشترك

الموقع الإلكتروني: thrivedesk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ThriveDesk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Podium

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Spike

spikenow.com

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Rocket.Chat

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Atlas

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Hyversa

Hyversa

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Vtiger

Vtiger

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