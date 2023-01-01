بدائل - Thonest
Facebook Groups
facebook.com
تعد المجموعات مكانًا للتواصل حول الاهتمامات المشتركة مع أشخاص معينين. يمكنك إنشاء مجموعة لأي شيء — لم شمل عائلتك، أو فريقك الرياضي بعد العمل، أو نادي الكتاب الخاص بك.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...
Kommunity
kommunity.com
Kommunity عبارة عن منصة مثالية للفعاليات الاجتماعية تركز على المجتمع لتنمية مجتمعك محليًا ودوليًا وتنظيم الأحداث بسهولة والتواصل مع أعضائك في مكان واحد.
NationBuilder
nationbuilder.com
برنامج مصمم لدعم مؤسساتك وحركاتك وحملاتك.
DownToMeet
downtomeet.com
DownToMeet is a platform to organize, find, and attend group events. If you're down to meet people in your area and find new friends, you belong here.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit is an AI-powered matchmaking SaaS platform powering curated introductions at scale. Organizations can seamlessly invite audiences of choice to opt-into regular, personalized 1:1 or peer group connections and Orbiit handles all communication, matching, scheduling, feedback collection and analy...
Peatix
peatix.com
يمكنك تنمية مجتمعاتك من خلال المجموعات، والترويج للأحداث الخاصة بك وإدارتها باستخدام أدوات Peatix القوية على الويب والتطبيق. رسوم بسيطة وشفافة ومنخفضة. الدعم المرتكز على العملاء.