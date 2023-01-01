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بدائل - Thonest

Facebook Groups

Facebook Groups

facebook.com

تعد المجموعات مكانًا للتواصل حول الاهتمامات المشتركة مع أشخاص معينين. يمكنك إنشاء مجموعة لأي شيء — لم شمل عائلتك، أو فريقك الرياضي بعد العمل، أو نادي الكتاب الخاص بك.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...

Kommunity

Kommunity

kommunity.com

Kommunity عبارة عن منصة مثالية للفعاليات الاجتماعية تركز على المجتمع لتنمية مجتمعك محليًا ودوليًا وتنظيم الأحداث بسهولة والتواصل مع أعضائك في مكان واحد.

NationBuilder

NationBuilder

nationbuilder.com

برنامج مصمم لدعم مؤسساتك وحركاتك وحملاتك.

DownToMeet

DownToMeet

downtomeet.com

DownToMeet is a platform to organize, find, and attend group events. If you're down to meet people in your area and find new friends, you belong here.

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit is an AI-powered matchmaking SaaS platform powering curated introductions at scale. Organizations can seamlessly invite audiences of choice to opt-into regular, personalized 1:1 or peer group connections and Orbiit handles all communication, matching, scheduling, feedback collection and analy...

Peatix

Peatix

peatix.com

يمكنك تنمية مجتمعاتك من خلال المجموعات، والترويج للأحداث الخاصة بك وإدارتها باستخدام أدوات Peatix القوية على الويب والتطبيق. رسوم بسيطة وشفافة ومنخفضة. الدعم المرتكز على العملاء.

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