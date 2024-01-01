THISDAY LIVE

THISDAY LIVE

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: thisdaylive.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من THISDAY LIVE على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يغطي THISDAY LIVE مجموعة من القضايا بدءًا من الأخبار العاجلة إلى السياسة والأعمال والأسواق والفنون والرياضة والمجتمع إلى مفترق طرق الناس والمجتمع. إنها وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر موثوقية في نيجيريا والمتوفرة على جميع المنصات للنخبة السياسية والتجارية والمهنية والدبلوماسية والطبقات الوسطى الأوسع بينما تعمل كنقطة التقاء للأفكار الجديدة والثقافة والتكنولوجيا للطموحين وجيل الألفية.

الموقع الإلكتروني: thisdaylive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ THISDAY LIVE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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