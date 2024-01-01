ThirdChannel

ThirdChannel

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الموقع الإلكتروني: thirdchannel.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ThirdChannel على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر ThirdChannel الحل التكنولوجي الوحيد للبيع بالتجزئة داخل المتجر وعلى الإنترنت والذي يقوده خبراء متحمسون للعلامات التجارية. إن تزويد مندوبي العلامات التجارية المهرة والمتحمسين بالتكنولوجيا السحابية القوية يسمح لهم بإجراء تحسينات ذكية للمبيعات في كل من بيئات التجارة الإلكترونية وداخل المتجر. تم إنشاء ThirdChannel مع وضع فكرة بسيطة في الاعتبار - العلامات التجارية والأشخاص متكافلون. يربط الناس هويتهم بالعلامات التجارية؛ لقد أصبحوا كل ما تروج له العلامة التجارية. نحن نؤمن بوجود مجموعة متفانية ومتحمسة من الأشخاص الذين يمثلون كل ما تمثله علامتك التجارية - أسلوب الحياة والقيمة والأخلاق. في ThirdChannel، نجد هؤلاء الأشخاص ونطابقهم مع علامتك التجارية بناءً على الحياة التي يحبون أن يعيشوها. في جوهرنا، نحن نؤمن بأن الشركات تتفوق في الأداء على المنافسة عندما تعتمد على البيانات. وفي المقابل، يمكن لموظفيهم اتخاذ قرارات موجهة تؤدي إلى نتائج قابلة للقياس. يوفر برنامج دعم عملاء التجارة الإلكترونية وتنفيذ عمليات البيع بالتجزئة من ThirdChannel رؤية واضحة للبيانات في الوقت الفعلي لكل من النشاط عبر الإنترنت وداخل المتجر. من خلال تجميع الملايين من نقاط البيانات في لوحات معلومات بسيطة، يمكن للعلامات التجارية وممثلي العلامات التجارية الوصول إلى لمحات عامة سريعة بالإضافة إلى التحليلات العميقة التي يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات ذات معنى. يمكنك إدارة المعلومات المتعلقة بالأشخاص والعمليات لديك والحفاظ عليها من خلال لوحة معلومات واحدة منظمة. تتيح لك مجموعتنا من حلول البيع بالتجزئة البديهية الحصول على رؤية فورية لكل متجر من متاجرك في أي مكان في العالم بغض النظر عن الوقت. تشتمل مجموعة التكنولوجيا الخاصة بنا على تقارير المتجر الأساسية، وتقارير المبيعات المتقدمة، ومُحسِّن وجود البيع بالتجزئة، وخدمة اختيار المتجر. تحتاج العلامات التجارية إلى رؤية ثاقبة في الوقت الفعلي لنشاط المبيعات عبر الإنترنت وفي المتجر، ويحتاج العملاء إلى تعزيز معرفتهم بالمنتج خلال اللحظات الحرجة من رحلة الشراء، ويجب أن يتمتع مندوبو العلامات التجارية بالقدرة على إنشاء تجربة شراء لا تُنسى. ممثلو علامتنا التجارية هم خبراء في الترويج المرئي، وعشاق الدردشة عبر الإنترنت، وخبراء المبيعات الذين يكرسون جهودهم لعملائك.
الفئات:
Business
برامج تحليلات البيع بالتجزئة
برامج تنفيذ البيع بالتجزئة

الموقع الإلكتروني: thirdchannel.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ThirdChannel. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Salesken

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