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Thinkific

Thinkific

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الموقع الإلكتروني: thinkific.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Thinkific على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإنشاء دورات تدريبية عبر الإنترنت ومواقع عضوية باستخدام Thinkific واشعر بالثقة أنك حصلت على أسهل التقنيات وأفضل دعم في الصناعة.

الموقع الإلكتروني: thinkific.com

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