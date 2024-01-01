THEWILL

THEWILL

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الموقع الإلكتروني: thewillnews.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من THEWILL على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل THEWIL على تحفيز وتوسيع المحادثة الوطنية، والإبلاغ عن الأخبار فور ظهورها، مع توفير منصة حيث يمكن للقراء والمساهمين أن يكون لهم بصمة على السياسة العامة، والتأثير على الرأي العام، وفي نهاية المطاف.

الموقع الإلكتروني: thewillnews.com

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