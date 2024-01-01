بدائل - theViewer

SeekBeak

seekbeak.com

يتيح لك SeekBeak إنشاء صور بانورامية تفاعلية بزاوية 360 درجة وجولات افتراضية باستخدام جهازك المحمول أو كمبيوتر سطح المكتب. قم بتضمين مجموعة واسعة من المحتوى في صورك، وتتبع النجاح من خلال التحليلات المتعمقة، والتعاون مع أعضاء الفريق وغير ذلك الكثير، كل ذلك دون مغادرة متصفح الويب الخاص بك. معرفة المزي...