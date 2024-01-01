Therify

Therify

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الموقع الإلكتروني: therify.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Therify على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

المعيار الجديد لرفاهية الموظفين. تعمل شركة Therify على مطابقة الموظفين مع معالجين مرخصين داخل الشبكة لتقليل تكلفة الرعاية وتسهيل الوصول إلى الصحة العقلية.

الموقع الإلكتروني: therify.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Therify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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