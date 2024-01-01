قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

كل ما يتعلق بحركة الأموال. بنيت للفرق العالمية. Thera عبارة عن نظام بيئي من التطبيقات المصممة لتوفير أموالك - كشوف المرتبات والخدمات المصرفية ودفع الفواتير. سواء كنت تتطلع إلى استخدام أحد منتجاتنا أو المجموعة الكاملة، فلدينا كل ما تحتاجه.

الموقع الإلكتروني: getthera.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Thera. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.