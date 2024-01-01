Thera

Thera

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الموقع الإلكتروني: getthera.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Thera على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

كل ما يتعلق بحركة الأموال. بنيت للفرق العالمية. Thera عبارة عن نظام بيئي من التطبيقات المصممة لتوفير أموالك - كشوف المرتبات والخدمات المصرفية ودفع الفواتير. سواء كنت تتطلع إلى استخدام أحد منتجاتنا أو المجموعة الكاملة، فلدينا كل ما تحتاجه.

الموقع الإلكتروني: getthera.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Thera. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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