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ThemeAnsar هي عبارة عن منصة مخصصة لتقديم حلول الواقع المعزز (AR). ويهدف إلى تسخير قوة تقنية الواقع المعزز لإنشاء تجارب مبتكرة وجذابة لمختلف الصناعات، بما في ذلك التسويق والتعليم والترفيه وتجارة التجزئة. تلتزم ThemeAnsar بدفع حدود الواقع المعزز، وتوفير الحلول المتطورة التي تغير الطريقة التي تتفاعل بها الشركات مع عملائها وتخلق قيمة من خلال تجارب رقمية غامرة.

الموقع الإلكتروني: themeansar.com

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