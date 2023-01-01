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The Stack

The Stack

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الموقع الإلكتروني: thestack.technology

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Stack على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مقابلات ورؤى ومعلومات استخباراتية حول تكنولوجيا الأعمال والتحول الرقمي، لمجتمع متزايد من مديري تكنولوجيا المعلومات ومديري التكنولوجيا وكبار ممارسي تكنولوجيا المعلومات.

الموقع الإلكتروني: thestack.technology

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Stack. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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