The Spoon

The Spoon

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الموقع الإلكتروني: thespoon.tech

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Spoon على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر The Spoon تحليلات وتقارير يومية حول ثورة تكنولوجيا الأغذية. نتحدث إلى المبتكرين والمبدعين الذين يساعدون في إعادة اختراع الطعام والطهي والمطبخ ونقدم لك هذه المحادثات في شكل مقابلات وتحليلات عميقة وملفات صوتية ومقاطع فيديو. The Spoon هو موقع شقيق لقمة Smart Kitchen Summit، القمة التنفيذية الرائدة التي تجمع المديرين التنفيذيين في قطاعات الأغذية والأجهزة وتجارة التجزئة والمطابخ لرسم خريطة المستقبل معًا.

الموقع الإلكتروني: thespoon.tech

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Spoon. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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