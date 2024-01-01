توفر The Spoon تحليلات وتقارير يومية حول ثورة تكنولوجيا الأغذية. نتحدث إلى المبتكرين والمبدعين الذين يساعدون في إعادة اختراع الطعام والطهي والمطبخ ونقدم لك هذه المحادثات في شكل مقابلات وتحليلات عميقة وملفات صوتية ومقاطع فيديو. The Spoon هو موقع شقيق لقمة Smart Kitchen Summit، القمة التنفيذية الرائدة التي تجمع المديرين التنفيذيين في قطاعات الأغذية والأجهزة وتجارة التجزئة والمطابخ لرسم خريطة المستقبل معًا.

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