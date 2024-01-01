The Scottish Sun

The Scottish Sun

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الموقع الإلكتروني: thescottishsun.co.uk

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقدم لك موقع The Scottish Sun على تويتر آخر الأخبار وقطاع الترفيه والرياضة.

الموقع الإلكتروني: thescottishsun.co.uk

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