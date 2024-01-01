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The Probe هي منصة إخبارية رقمية مستقلة مقرها في الهند. إنه صحفي استقصائي حائز على جوائز. يركز المسبار على أربعة مجالات أساسية للصحافة: التحقيق والحلول والتأثير والتطوير. وتهدف إلى كشف الحقيقة من خلال تقاريرها المتعمقة وإحداث تغيير إيجابي من خلال نهجها الموجه نحو الحلول.

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