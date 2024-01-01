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The Poke هو مصدر إخباري ساخر وموضوعي، يهدف إلى تقديم ترياق للطحن اليومي. مع اكتشاف المواهب الكوميدية البريطانية الجديدة في جوهرها، ننشر مقالات موضوعية تعتمد على الفوتوشوب وتغطي سياسة المملكة المتحدة وأخبار العالم وفنون وثقافة التلفزيون والعلوم والتكنولوجيا والمشاهير والرياضة.

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