The PIE

The PIE

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الموقع الإلكتروني: thepienews.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The PIE على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PIE News عبارة عن منصة إعلامية وتوظيفية واستشارات للمتخصصين في التعليم الدولي. اشترك معنا لمواكبة الأخبار وتحليلات الأعمال للمحترفين في التعليم الدولي.

الموقع الإلكتروني: thepienews.com

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