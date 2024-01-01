The Local Switzerland

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The Local هي أكبر شبكة إخبارية باللغة الإنجليزية في أوروبا، حيث تضم ستة ملايين قارئ شهريًا. إن مزيجنا الترفيهي من الأخبار اليومية والأعمال والميزات جعل من الموقع قراءة أساسية للمحترفين الأجانب في أوروبا.

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