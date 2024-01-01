The Local Switzerland

The Local Switzerland

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الموقع الإلكتروني: thelocal.ch

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The Local هي أكبر شبكة إخبارية باللغة الإنجليزية في أوروبا، حيث تضم ستة ملايين قارئ شهريًا. إن مزيجنا الترفيهي من الأخبار اليومية والأعمال والميزات جعل من الموقع قراءة أساسية للمحترفين الأجانب في أوروبا.

الموقع الإلكتروني: thelocal.ch

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