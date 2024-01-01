The Local Norway

The Local Norway

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الموقع الإلكتروني: thelocal.no

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أخبار يومية من النرويج مكتوبة باللغة الإنجليزية من قبل صحفيين يتحدثون الإنجليزية. مزيج ترفيهي من أحدث عناوين الأخبار والسياسة والرياضة والأعمال والميزات في النرويج.

الموقع الإلكتروني: thelocal.no

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