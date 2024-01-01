The Infinite Conversation هي أداة للذكاء الاصطناعي تعمل على إنشاء حوار لا نهاية له بين Werner Herzog وSlavoj iek باستخدام تقنيات التعلم الآلي. فهو يولد المحادثة بشكل مستقل، ويحاكي المناقشة الفكرية بين هذين الشخصين. بدلاً من عكس الآراء الفعلية لأي شخص، يتم تصنيع المحتوى بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي. تجمع هذه الأداة بين الترفيه والتكنولوجيا من خلال إعادة إنشاء أنماط الكلام المميزة والميول الفلسفية للمفكرين، مما يمنح المستخدمين تجربة غامرة وفريدة من نوعها. يمكن للمستخدمين الاستماع إلى المحادثة من خلال مشغل مضمن في النظام الأساسي، مما يسمح لهم بتشغيل المناقشة وإيقافها مؤقتًا والتنقل خلالها. الغرض من الأداة هو توضيح قدرات الذكاء الاصطناعي في توليد خطاب وفكر يشبه الإنسان، ولا تهدف إلى المساهمة أو التأثير على أي مفاهيم أو أفكار في العالم الحقيقي. إنه يوفر في المقام الأول فرصة جذابة للاستمتاع بـ "الهلوسة" الخاصة بآلة تعيد إنشاء الحوارات بناءً على مدارس فكرية منفصلة ومتباينة.

الموقع الإلكتروني: infiniteconversation.com

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