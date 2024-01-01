The Hechinger Report

The Hechinger Report

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الموقع الإلكتروني: hechingerreport.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Hechinger Report على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن نغطي عدم المساواة والابتكار في التعليم من خلال صحافة متعمقة تستخدم الأبحاث والبيانات والقصص من الفصول الدراسية والحرم الجامعي لنظهر للجمهور كيف يمكن تحسين التعليم وسبب أهميته.

الموقع الإلكتروني: hechingerreport.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Hechinger Report. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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