The GIST

The GIST

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الموقع الإلكتروني: thegistsports.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The GIST على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

GIST هي علامة تجارية إعلامية رياضية موجهة للمعجبين أولاً وتهز صناعة الرياضة التي يهيمن عليها الذكور. إنهم يعيدون اختراع الحوار حول الرياضة من خلال توفير تغطية متساوية للرياضات النسائية والرجالية. سواء كنت تتابع رسائلهم الإخبارية أو البودكاست أو منشوراتهم الاجتماعية - فإن محتواهم الممتع وسهل الفهم يناسب جميع أنواع المعجبين.

الموقع الإلكتروني: thegistsports.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The GIST. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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