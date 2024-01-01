The Crypto Basic

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يركز Crypto Basic على تغطية أهم موضوعات العملة المشفرة. الهدف هو توفير المعلومات الأساسية حول العملة المشفرة بطريقة بسيطة ومفصلة. احصل على آخر الأخبار والتحديثات حول البيتكوين والعملات المشفرة والتحليلات والمراجعات والتمويل اللامركزي (defi) بالإضافة إلى أدلة حول ممارسات التداول.

الموقع الإلكتروني: thecryptobasic.com

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