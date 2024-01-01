The College Fix

The College Fix

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الموقع الإلكتروني: thecollegefix.com

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جمعية الصحافة الحرة الطلابية هي منظمة غير ربحية يديرها صحفيون مخضرمون لمساعدة الصحفيين المبتدئين. من خلال موقعنا الإلكتروني لأخبار التعليم العالي، The College Fix، نعمل مع كتاب في سن الجامعة بهدف تحديد ودعم الشباب الذين يسعون إلى تحسين الصحافة في الحرم الجامعي، واستكشاف الوظائف في وسائل الإعلام، والالتزام بمبادئ الصحافة الحرة. مجتمع.

الموقع الإلكتروني: thecollegefix.com

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