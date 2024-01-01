Content Marketing Association

Content Marketing Association

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الموقع الإلكتروني: the-cma.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Content Marketing Association على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل جمعية تسويق المحتوى، وهي هيئة صناعية لتسويق المحتوى، على الترويج لاستخدام المحتوى كأداة تسويقية فعالة وتعرض مجموعة من القنوات التي يمكن استخدامها لجذب العملاء، من القنوات الرقمية إلى الفيديو والتلفزيون ذي العلامات التجارية ومجلات العملاء الأكثر تقليدية.

الموقع الإلكتروني: the-cma.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Content Marketing Association. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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