The Brazilian Report

The Brazilian Report

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الموقع الإلكتروني: brazilian.report

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

التقرير البرازيلي هو وسيلة إعلامية مستقلة تتمتع بموقع فريد لتقديم وجهة نظر مطلعة على الشؤون الجارية في البرازيل. يعطي نظرة من الداخل على السياسة البرازيلية، والأعمال التجارية، والمجتمع - باللغة الإنجليزية، للعالم.

الموقع الإلكتروني: brazilian.report

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