The Brazilian Report

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التقرير البرازيلي هو وسيلة إعلامية مستقلة تتمتع بموقع فريد لتقديم وجهة نظر مطلعة على الشؤون الجارية في البرازيل. يعطي نظرة من الداخل على السياسة البرازيلية، والأعمال التجارية، والمجتمع - باللغة الإنجليزية، للعالم.

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