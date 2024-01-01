تعد صحيفة الفن بمثابة المجلة المرموقة في مجال الفنون البصرية العالمية، حيث تقدم تغطية شاملة للأخبار والأحداث الدولية. يقع المقر الرئيسي لهذه المطبوعة باللغة الإنجليزية في لندن ونيويورك، وهي حجر الزاوية في شبكة من العناوين التي أنشأها أمبرتو ألماندي، مع إصدارات متاحة باللغات الإيطالية والفرنسية والروسية والصينية واليونانية. بفضل انتشارها الواسع وصوتها الرسمي، تظل صحيفة الفن مصدرًا حيويًا لعشاق الفن في جميع أنحاء العالم.

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