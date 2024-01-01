The Architect's Newspaper

The Architect's Newspaper

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الموقع الإلكتروني: archpaper.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم صحيفة المهندس المعماري الأخبار والتقارير الداخلية لمجتمع متخصص من المهندسين المعماريين والمصممين والمهندسين ومهندسي المناظر الطبيعية ومصممي الإضاءة ومصممي الديكور الداخلي والأكاديميين والمطورين والمقاولين والأطراف الأخرى المهتمة بالبيئة الحضرية المبنية.

الموقع الإلكتروني: archpaper.com

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