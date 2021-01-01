بدائل - TextUs
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
OneSignal
onesignal.com
الشركة الرائدة عالميًا في مجال إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، ودفع الويب، والمراسلة داخل التطبيق. موثوق به من قبل 800 ألف شركة لإرسال 5 مليار إشعار دفع يوميًا.
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
CallFire
callfire.com
قم بتنمية أعمالك باستخدام أرقام الهواتف الافتراضية، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، والبث الصوتي، وخدمات الرسائل النصية الجماعية، والاتصال المباشر. جرب CallFire مجانًا!
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
Appsflyer
appsflyer.com
قم بتحليل وقياس حملاتك التسويقية عبر الهاتف المحمول، واكتسب رؤى قيمة حول رحلات عملائك، واتخذ قرارات مؤثرة باستخدام AppsFlyer.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
Storyly
storyly.io
القطعة المفقودة لتفاعل مستخدمي الهاتف المحمول من المستوى التالي. Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.
Branch
branch.io
العلامات التجارية الرقمية تنمو في الفرع. قم بتنمية أعمالك باستخدام حلول على مستوى المؤسسات مصممة لزيادة مشاركة المستخدم الشاملة وتوفير قياس شامل لفعالية التسويق عبر جميع الأجهزة والقنوات والأنظمة الأساسية.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Braze
braze.com
تعزيز تجارب العملاء ذات الصلة والشخصية في الوقت الفعلي.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia هو مزود برامج تسويق ومراسلة متعدد القنوات عبر الإنترنت، ويقدم التسويق عبر الهاتف المحمول والتسويق عبر البريد الإلكتروني والبث الصوتي والمراسلة الفورية وأدوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشركات والمنظمات غير الربحية وأنواع مختلفة من منظمات العضوية. وقد احتلت Trumpia المرتبة 46 في شرك...
Listrak
listrak.com
Listrak يسلم النتائج. منصة التسويق الرقمي المتكاملة الوحيدة التي يثق بها أكثر من 1000 من تجار التجزئة والعلامات التجارية الرائدة للبريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وحل الهوية والمحفزات السلوكية والتنسيق عبر القنوات.
Attentive
attentivemobile.com
منصة مبتكرة لتنمية مشتركي الهاتف المحمول وتوصيل الرسائل ذات الصلة.
Iterable
iterable.com
تواصل مع عملائك وكأنك تعرفهم بالفعل. Iterable عبارة عن نظام أساسي للتسويق عبر القنوات يعمل على تعزيز تجارب العملاء الموحدة وتمكينك من إنشاء كل تفاعل وتحسينه وقياسه عبر رحلة العميل بأكملها.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Airship
airship.com
قم بتوصيل رسائل ذات معنى في كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل باستخدام منصة Customer Engagement Platform المصممة للعلامات التجارية للمؤسسات. يتعلم أكثر.
Blueshift
blueshift.com
تساعد Blueshift العلامات التجارية على تقديم تجارب ذات صلة ومتصلة عبر كل تفاعل مع العملاء. توفر منصتها Smart Hub للمشاركة الذكية للعملاء للعلامات التجارية مجموعة أدوات كاملة لتقديم تجارب 1:1 في الوقت الفعلي بسلاسة عبر رحلة القناة الشاملة بأكملها، بما في ذلك توحيد البيانات في الوقت الفعلي، وتقسيم الجم...
Insider
useinsider.com
منصة واحدة لتجارب العملاء الفردية عبر القنوات. يقوم Insider بربط البيانات عبر القنوات، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب من منصة واحدة مع أسرع وقت للقيمة.
Leanplum
leanplum.com
قم بزيادة مشاركة العملاء إلى أقصى حد من خلال بناء علاقات دائمة وقيمة من خلال المراسلة المحسنة متعددة القنوات وتنسيق الحملات.
Cordial
cordial.com
Cordial is a true marketing platform that empowers brands to fully automate their marketing strategies and transform the way they work. Designed with a customer-centric approach, Cordial combines advanced data flexibility with sophisticated adaptive automations and cutting edge AI to ideate, test, a...
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. is a real-time data solutions company offering the leading omni-channel measurement and attribution solutions for data-driven marketers. The Marketers Operating System™ (m/OS) from Kochava empowers advertisers and publishers with a platform that seamlessly integrates and manages custome...
Xtremepush US
xtremepush.com
يعد Xtremepush حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل ...
Xtremepush EU
xtremepush.com
يعد Xtremepush حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل ...
InAppStory
inappstory.com
تمديد دورة حياة مستخدمي الهاتف المحمول من خلال قنوات الاتصال الأصلية. تقديم محتوى غني والتفاعل عبر مسار التحويل باستخدام القصص! MISSION InAppStory هي شركة برمجيات دولية تربط الشركات الحالية بالعملاء المحتملين والحاليين مما يسمح بتحويلات أعلى ووصول مؤثر وولاء العملاء وتحسين الاتصالات داخل تطبيق الهات...
ClickSend
clicksend.com
تواصل مع عملائك وموظفيك عبر الرسائل النصية القصيرة والصوت والبريد الإلكتروني والوسائط الغنية والبريد المباشر والمزيد باستخدام ClickSend. من الفردي إلى التوسع من خلال تطبيق الويب أو واجهة برمجة التطبيقات أو التكامل.
Actito
actito.com
Actito هي شركة أتمتة تسويق SaaS تأسست في عام 2000. في ذلك الوقت، أراد المؤسسون الثلاثة سد الفجوة بين العلامات التجارية والمستهلكين. لذلك بدأوا في بناء البرامج التي يحبها المسوقون الآن. مع Actito، يمكنك تخصيص تفاعلاتك في الثانية، مع مئات وآلاف وحتى ملايين العملاء في جميع أنحاء العالم. تستهدف Actito ا...
Voxie
voxie.com
Voxie هي الشركة الرائدة في مجال تسويق النصوص التحادثية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تساعد العلامات التجارية المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة والخدمات والمطاعم على التواصل مع عملائها والتعلم منهم لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل ملحوظ. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.voxie.com.
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب و...
Regal.io
regal.io
Regal.io هو حل مبيعات الهاتف والرسائل النصية القصيرة الصادر الذي تم تصميمه لجذب المزيد من المحادثات حتى تتمكن العلامات التجارية B2C من تحقيق أهداف نموها بشكل أسرع. أكثر من 100 علامة تجارية رائدة بما في ذلك SoFi وRo وAngi وThe Farmer's Dog وFidelity Life وCareer Karma وAAA تستخدم Regal.io لإشراك عملا...